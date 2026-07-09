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Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Screenen wir zu viel – oder sparen wir uns krank?

Statement-Infos

Baierbrunn (voices)

Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur (Apotheken Umschau) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".


Pressekontakt:
Karin Priehler
k.priehler@vitahealthmedia.com

Copyright: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell

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09.07.2026 – 17:30
Gesundheit / Medizin

Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?
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