Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Screenen wir zu viel – oder sparen wir uns krank?

Statement-Infos

Baierbrunn (voices)

Dr. Dennis Ballwieser, Chefredakteur (Apotheken Umschau) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".



Pressekontakt:

Karin Priehler

k.priehler@vitahealthmedia.com

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