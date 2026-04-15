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Dein Morgen, dein Rhythmus: Neues Nachrichtenmagazin "Deutschland am Morgen" bei RTL & ntv startet am 4. Mai

Köln (ots)

Mit "Deutschland am Morgen" startet am 4. Mai das neue Nachrichtenmagazin bei RTL und ntv. Ab dann begleiten die Moderationspaare Sabrina Ilski und Jörg Boecker sowie Sibylle Scharr und Jan Malte Andresen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf beiden Sendern von Montag bis Freitag jeweils von 6 bis 9 Uhr in den Tag. Zum erweiterten Moderationsteam gehört zudem das Duo Sarah Oswald und Daniel Fischer. Gesendet wird aus dem neuen, voll automatisierten ntv Studio - in einem eigenen, frischen Look & Feel. Neu ist, dass "Deutschland am Morgen" als plattformübergreifende 360-Grad-Marke die Sendung im TV mit digitalen Angeboten und Social Media eng miteinander verzahnt. Dabei werden Inhalte nicht nur begleitend ausgespielt, sondern aktiv in die Sendung integriert - für ein modernes, interaktives Morgen-Erlebnis.

"Deutschland am Morgen" ist der tägliche Begleiter für alle, die bestens informiert und gut unterhalten in den Tag starten wollen. Ein klar strukturiertes Stundenschema mit Nachrichten, Sport, Wetter und Rubriken wie "Meinung am Morgen", "Gesund am Morgen" oder "Geld am Morgen" sorgt für Orientierung, ergänzt durch Talks mit Gästen aus unterschiedlichen Bereichen.

Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS und ntv: "Mit 'Deutschland am Morgen' liefern wir weiterhin täglich drei Stunden beste Live-Information am frühen Morgen aus einem hochmodernen, vollautomatisierten Studio - informativ und unterhaltsam zugleich für einen starken Start in den Tag! Dass wir bereits einen Monat früher als geplant starten können, ist der herausragenden Leistung unserer Teams und ihrem großen Engagement zu verdanken."

Susanne Althoff, stellvertretende Chefredakteurin ntv: "Unsere neue Newsshow am Morgen holt die Zuschauerinnen und Zuschauer genau dort ab, wo ihr Tag beginnt: mit den wichtigsten Themen, klarer Einordnung und einer Ansprache nah an ihrer Lebensrealität. Wir verbinden verlässliche Nachrichten mit Gesprächen, informativer Unterhaltung sowie Service und schaffen so Orientierung für den Tag. Besonders freut uns, dass wir drei überzeugende Duos für 'Deutschland am Morgen' gewinnen konnten, die journalistische Kompetenz, Glaubwürdigkeit und eine sympathische Moderation ideal vereinen."

Weitere Informationen zum Moderationsteam finden Sie in unserem Media Hub.

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