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Sommer, Sonne, Jetski

Neue, hochkarätige RTL-Eventshow im Sommer: Stefan Raab präsentiert die 1. Jetski Star Weltmeisterschaft

Köln (ots)

RTL zündet am Samstag, 29. August 2026 die nächste Stufe der Live-Eventunterhaltung: Stefan Raab holt die erste "JETSKI STAR WM" ins deutsche Free-TV.

Die neue Eventshow auf dem Wasser verspricht echtes Sommerfeeling: Jetski steht für Freiheit, Sonne und Spaß - und genau das bringt RTL mit der "JETSKI STAR WM" auf die große Bühne. Auf dem Gelände der Regattabahn Duisburg entsteht bei diesem actionreichen Mega-Event mit rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eine einmalige Kulisse.

In der großen Liveshow treten prominente Persönlichkeiten in spektakulären Disziplinen gegeneinander an. Hier sind Geschicklichkeit, Mut und technische Präzision gefragt. Enge Kopf-an-Kopf-Duelle und waghalsige Manöver machen die Rennen zu einem Erlebnis voller Adrenalin und Emotion.

Mit der "JETSKI STAR WM" führt RTL die große Tradition der Raab-Events fort - mit frischer Energie, sommerlicher Atmosphäre und einem Live-Spektakel, das Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort und zu Hause begeistern wird.

Produziert wird die Show von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

Tickets unter www.raab-tickets.de

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