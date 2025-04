WDR Westdeutscher Rundfunk

André Gatzke verstärkt das „Wunderschön“-Team

Köln (ots)

André Gatzke („Die Sendung mit der Maus“, „Die Sendung mit dem Elefanten“ „2 doch Deutschland“ u.a.) gehört ab sofort zum Moderationsteam von „Wunderschön“. Für seine erste Sendung besuchte der WDR-Moderator die griechische Insel Naxos. Zu sehen ist die Folge „Wunderschön! Ostern auf Naxos“ ab Samstag, 12. April 2025, in der ARD Mediathek und am Sonntag, 13. April 2025, um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen. Mit dieser Folge startet „Wunderschön“ in die neue Sommerurlaubssaison.

André Gatzke: „Ich habe ,Wunderschön‘ schon immer als Zuschauer gefeiert. Daher freue ich mich riesig, jetzt Teil dieses tollen Teams zu sein und das Publikum an viele spannende Orte mitzunehmen. Ich liebe das Abenteuer und ich liebe Fotografie – beides darf ich in ,Wunderschön‘ verbinden.“ Die Sendung sei für ihn „ein Traumberuf, und die perfekte Kombination zu meinen anderen Formaten“. Neben Naxos stehen 2025 drei weitere Reisen mit André Gatzke auf dem Programm: Er besucht die Ostseeinsel Usedom (1.6.), fährt mit dem Zug durch Tschechien (22.6.) und macht eine Tour auf dem Douro in Portugal (19.10.). Gatzke wird neben „Wunderschön“ auch weiterhin im Kinderprogramm zu sehen sein.

„Wunderschön“ ist die im deutschen TV einmalige 90-minütige Reisesendung des WDR, einige Folgen entstehen in Koproduktion mit dem SWR. André Gatzke reiht sich ein ins Moderationsteam um Tamina Kallert (seit Sendungsstart 2004 dabei), Judith Rakers (seit 2021) und Ramon Babazadeh (seit 2022). Daniel Aßmann ist auf eigenen Wunsch bei „Wunderschön“ ausgestiegen, wird in diesem Jahr aber noch in der Neuproduktion „Mit dem Zug durch Flandern“ (11.5.) zu sehen sein.

Nach dem Saisonstart mit André Gatzke auf Naxos (13.4.) nimmt Tamina Kallert das Publikum mit an die Algarve (27.4.), auf die Kanalinseln Jersey und Guernsey (18.5.), nach Arcachon und Biarritz (20.7.), an die Amalfiküste (7.9.), auf den Bergischen Panoramasteig (21.9.) und nach Gran Canaria (9.11.). Judith Rakers besucht Kreta (3.8.), das Burgund (5.10.) und den Bodensee (26.10.). Für Ramon Babazadeh geht es nach Estland (31.8.) und in die Ardennen (14.9.).

Ausgestrahlt werden die neuen „Wunderschön“-Folgen in vielen Dritten Programmen der ARD, bei 3sat, ARD alpha und Deutscher Welle. Im WDR Fernsehen hat die beliebte Reisesendung ihren festen Platz sonntagabends um 20.15 Uhr. Die Folgen stehen schon samstags in der ARD Mediathek. Hier finden sich aktuell knapp 120 „Wunderschön“-Sendungen zum zeitunabhängigen Abruf.

„Wunderschön“ in der ARD Mediathek:

https://www.ardmediathek.de/sendung/wunderschoen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9tZGIvMzM1L3d1bmRlcnNjaMO2biE

