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RTL Deutschland erweitert Anime-Angebot auf RTL+

RTL Deutschland erweitert Anime-Angebot auf RTL+ mit hochkarätigen Serien-Franchises von Crunchyroll

Köln (ots)

RTL Deutschland baut sein Anime-Angebot auf RTL+ weiter aus und schließt einen umfangreichen Lizenzdeal mit Sony Pictures über Inhalte von Crunchyroll, der weltweit führenden Anime Marke. RTL+ erweitert hiermit sein bestehendes Portfolio gezielt um international erfolgreiche Anime-Serien sowie ausgewählte Klassiker und stärkt sein Profil als Anbieter von fiktionalen Inhalten. Im Mittelpunkt des Deals stehen einige der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Anime-Serien-Franchises, darunter "Attack on Titan", "My Hero Academia", "JUJUTSU KAISEN" und "SPY X FAMILY". Die Titel zählen seit Jahren zu den prägenden Serien des Medium Anime und genießen eine außergewöhnlich hohe internationale Popularität.

"Attack on Titan" gilt als eines der einflussreichsten Anime-Formate der vergangenen Dekade und hat Anime weit über die klassische Fan-Community hinaus geprägt. "My Hero Academia" und "JUJUTSU KAISEN" gehören zu den erfolgreichsten modernen Shonen-Serien weltweit und erreichen mit ihren actionreichen Geschichten und starken Charakteren ein breites, internationales Publikum. "SPY X FAMILY" verbindet Action, Comedy und Familiengeschichte und zählt zu den meistdiskutierten Anime-Neustarts der letzten Jahre.

Erfolgreiche Serien-Franchises und bekannte Klassiker

Ergänzt wird das Serien-Portfolio durch ausgewählte Anime-Klassiker mit hohem Wiedererkennungswert. Titel wie "Inuyasha" und "Kickers" zählen zu den bekanntesten Anime-Serien im deutschsprachigen Raum und sind für viele Nutzerinnen und Nutzer eng mit der Anime-Hochphase der 1990er- und 2000er-Jahre verbunden. Beide Serien genießen bis heute große Popularität und erweitern das Angebot auf RTL+ um prägende Klassiker.

Kino-Titel aus international erfolgreichen Franchise-Welten

Neben den Serien umfasst die Vereinbarung eine Vielzahl ausgewählter Anime-Kinofilme, die das Franchise-Angebot auf RTL+ abrunden. Dazu zählen unter anderem Filme aus den weltweit bekannten Franchise-Welten von "My Hero Academia" und "JUJUTSU KAISEN". Ergänzt wird das Portfolio durch erfolgreiche Kinofilme aus den Universen von "Dragon Ball", "One Piece" und "Detective Conan", die seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten und erfolgreichsten Marken zählen. Mit "Suzume" ergänzt RTL+ das Angebot um einen der international erfolgreichsten Anime-Kinofilme der vergangenen Jahre des vielfach ausgezeichneten Regisseurs Makoto Shinkai.

Breites Anime-Angebot bereits auf RTL+ verfügbar

Zum bestehenden Anime-Angebot auf RTL+ zählen erfolgreiche Serien wie "Demon Slayer", "Haikyu!!", "Captain Tsubasa", "Yu-Gi-Oh! GX" und das gesamte "Naruto"-Franchise. Mit dem neuen Deal erweitert RTL+ dieses Angebot gezielt um weitere international etablierte Serien-Franchises und Klassiker.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer RTL Deutschland: "Mit diesem umfassenden Anime-Deal mit Crunchyroll stärken wir gezielt das Profil von RTL+ und erweitern unser Content-Portfolio um eines der lokal und international relevantesten Mediensegmente. Die Kombination aus globalen Top-Franchises, erfolgreichen Kino-Events, beliebten Serien und Kult-Titeln schafft ein Angebot mit außergewöhnlicher Strahlkraft und hohem Mehrwert für unsere Abonnentinnen und Abonnenten".

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