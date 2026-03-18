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Das Kultspiel "Hitster" wird zum TV-Event

"Hitster - Die Gameshow der größten Hits", ab So., 12.04., 19:05 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+

Köln (ots)

War "99 Luftballons" vor oder nach "Like a Prayer"? Und wann wurde eigentlich noch mal "Atemlos" veröffentlicht? Millionen haben sich mit dem Partyspiel "Hitster" schon die Köpfe heißgeraten - jetzt bringt RTL den kultigen Spieleabend ins große TV-Studio moderiert von Publikumsliebling und Musikkenner Elton. Die neue sechsteilige Musikshow "Hitster - Die Gameshow der größten Hits" macht ab Sonntag, 12. April, 19:05 Uhr aus dem beliebten Ratespiel ein mitreißendes TV-Event für die ganze Familie - bei RTL und eine Woche vorab auf RTL+.

In der neuen Show stellen sich prominente Zweierteams der vielleicht kniffligsten Frage der Popgeschichte: Wann war noch mal welcher Hit und an was erinnert man sich dabei? Song für Song reisen sie durch die Jahrzehnte voller Ohrwürmer, Chartstürmer und Klassiker aus Pop, Rock und Schlager und müssen die Songs auf einer Zeitleiste richtig einsortieren. Wer beweist das beste Taktgefühl für die Chronologie der Charts? Mit jedem Song werden Erinnerungen geweckt - an erste Konzerte, legendäre Musikvideos oder die großen Momente des eigenen Lebens.

Für die Teams geht es um 10.000 Euro für den guten Zweck - und um die Ehre, das beste Musikwissen und Zeitgefühl des Landes zu haben.

Moderator Elton weiß, worauf es ankommt: "Was ich an HITSTER so liebe: Man muss hier eigentlich nichts wissen. Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd-Wissen glänzen - wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat. Alles Wurst. Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern. Und genau deshalb werden wir hier großartige Geschichten hören. Denn kaum etwas weckt Erinnerungen so zuverlässig wie Musik."

Mit dabei im musikalischen Zeitreise-Duell: Angelo und Gabriel Kelly, Ingolf Lück, Evelyn Burdecki, Andrea Kiewel, Jeanette Biedermann, Hans Sigl, Luca Hänni, Yvonne Catterfeld, Ben Zucker sowie das "Let's Dance"-Duo Joachim Llambi und Daniel Hartwich - und viele mehr.

Für besondere Flashback-Momente sorgen Überraschungsbesuche nationaler und internationaler Musikstars wie Nik Kershaw, Maggie Reilly, Max Giesinger, Fun Factory, Right Said Fred und Carol Decker (T'Pau).

"Hitster - Die Gameshow der größten Hits" verbindet Nostalgie, Nervenkitzel und den Soundtrack unseres Lebens und macht den Sonntagabend zur Bühne für Generationen von Musikfans.

Produziert wird die Show von UFA Show & Factual. Die kreative Entwicklung verantworten Fremantle Netherlands und NewBe gemeinsam mit der Jumbo Group; Fremantle hält die internationalen Produktions- und Vertriebsrechte.

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