"Du hast ein echtes Perückengesicht"

"Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" am 14. und 21.03., 20:15 Uhr bei RTL und die zweite Folge vorab auf RTL+

Ein Satz, der viel über die neue RTL-Show verrät. Denn wenn Barbara Schöneberger und Stefan Raab erstmals gemeinsam eine Samstagabendshow moderieren, ist klar: Hier wird Entertainment auf höchstem Niveau geboten. Für aufwendig produzierte Einspieler schlüpfen die beiden TV-Größen in unterschiedliche Rollen - inklusive Perücke. Barbara Schöneberger kommentiert das mit sichtlichem Vergnügen: "Was mir vorher nicht klar war, ist, dass Stefan auch mit Verkleidung wirklich gut aussieht und funktioniert. Du hast ein echtes Perückengesicht!" Raab nimmt es sportlich: "Das ist für mich das Schlimmste - die jucken und kratzen!"

Das Publikum darf sich auf einen großen Showabend voller musikalischer Momente, überraschender Erinnerungen und pointierter Schlagabtausche freuen. Denn neben allem Quiz-Wettstreit lebt der Abend vor allem vom Zusammenspiel zweier Entertainer, die voll in ihrem Element sind.

Inhaltlich bringt "Wer weiß wie wann was war?" drei Generationen ins Studio: Prominente Paten im Alter von 20-39, 40-59 und Ü60 treten gemeinsam mit dem Publikum an und testen ihr Wissen zu Fernsehen, Musik und gesellschaftlich prägenden Ereignissen. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause sind eingeladen, mitzuraten. Am Ende winkt dem cleversten Zuschauerblock eine fette Gewinnsumme von bis zu 100.000 Euro.

Prominente Generationen-Teams

In Folge 1 am 14. März sind dabei: Ingolf Lück, Christine Neubauer, Özcan Cosar, Frank Rosin, Max Giesinger und Ricarda Lang.

In Folge 2 am 21. März treten an: Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder, Jan Ullrich, Hans Sigl, Edin Hasanovic und Sophia Thomalla.

Beide Folgen stehen direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung der ersten Ausgabe auf RTL+ zur Verfügung.

"Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" bringt Vergangenheit und Gegenwart auf eine Bühne - moderiert von zwei Persönlichkeiten, die das deutsche Fernsehen geprägt haben. Ob Pippi Langstrumpf, "Dirty Dancing" oder das WM-Sommermärchen 2006 - Momente, die Erinnerungen wecken. In dieser Show werden sie neu erzählt und überraschend inszeniert.

Produziert wird die Show von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

