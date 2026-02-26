RTL Deutschland GmbH

Exklusives Spielfilm-Paket für RTL+ und Free-TV

RTL Deutschland und Sony Pictures bauen langjährige Zusammenarbeit weiter aus

Köln (ots)

RTL Deutschland und Sony Pictures Entertainment Deutschland setzen den Ausbau ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit fort und schließen eine Vereinbarung über das Second Pay Window. Hierdurch erhält RTL+ den frühzeitigen und exklusiven Zugriff auf die Streamingrechte zahlreicher aktueller Filmhits.

Der Deal unterstreicht die strategische Ausrichtung von RTL+ und stärkt die Position als führendes Premium-Angebot im deutschen Streaming-Markt.

Zu den Highlights des neuen Pakets zählen "Venom: The Last Dance", "Kraven The Hunter", "Karate Kid: Legends", sowie "28 Years Later" von Danny Boyle und Alex Garland . Die Titel ergänzen die bestehenden erfolgreichen Film-Franchises auf RTL+ um weitere Premium-Marken aus dem Sony-Portfolio.

Neben den aktuellen Kinofilmen sichert sich RTL+ zudem umfangreiche Rechte an ausgewählten Franchise-Titeln, darunter Vorgängerfilme, die die exklusiven Neuveröffentlichungen inhaltlich abrunden. So können Fans der Filmreihe "28 Days Later" und des "Venom"-Universums für einen begrenzten Zeitraum die Titel exklusiv auf RTL+ streamen.

Auch im Free-TV stärkt RTL Deutschland die Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment Deutschland : Das Paket umfasst zahlreiche Filme des starken Sony-Portfolios, die künftig ihren Platz im Programm der Senderfamilie von RTL Deutschland finden. Dazu zählen unter anderem die "Hotel Transsilvanien"-Filmreihe inklusive "Hotel Transsilvanien 4 - Eine Monster Verwandlung", sowie weitere Publikumserfolge wie "Passengers" und "Arrival".

"Mit diesem umfassenden Abschluss vertiefen wir die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft mit Sony Pictures und sichern uns zugleich einige der größten und gefragtesten Filmreihen der kommenden Jahre. Exklusive und frühzeitige Verfügbarkeit sind genau das, was unsere Nutzer von RTL+ erwarten - und was wir mit diesem Deal erneut bieten", so Andreas Fischer, Chief Operating Officer RTL Deutschland.

Holly Comiskey, SVP Country Manager, Distribution & Networks, UK & GSA, ergänzt: "Diese Vereinbarung spiegelt die Stärke und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Zusammenarbeit mit RTL Deutschland wider. Von großen aktuellen Kinohighlights bis hin zu ikonischen Franchises- freuen wir uns, gemeinsam den Zuschauerinnen und Zuschauern genau dann erstklassige Unterhaltung zu bieten, wenn sie sie am meisten wünschen - ob auf RTL+ oder im Free-TV."

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell