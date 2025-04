MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Filmfest Dresden: „Do Something“ gewinnt den vom MDR gestifteten Publikumspreis

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Der Kurzfilm „Do Something“ von Sofija Zivkovic hat beim 37. Filmfest Dresden den vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) mit 2.000 Euro dotieren Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb gewonnen. Der „Goldene Reiter“ in dieser Kategorie wurde gestern, 12. April 2025, übergeben.

Der animierte Kurzfilm von Sofija Zivkovic (Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg, Produzentin: Cosima Gerrish) handelt von einem roten Blutkörperchen, das in einem Körper lebt und arbeitet, der mit Dehydrierung zu kämpfen hat. Es erhält die Aufgabe, zu Brian, dem Gehirn, zu reisen und ihn davon zu überzeugen, Wasser zu trinken. Das Blutkörperchen trifft dabei auf verschiedene Organe, die alle eine Meinung über Brian und seine Passivität haben.

„Do Something“ war unter anderem in diesem Jahr beim Anima-Brussels Animation Film Festival in Belgien zu sehen und hat dort den Animated Night Audience Award for Best Short Film gewonnen.

Sofija Zivkovic, geboren in Stuttgart, begeisterte sich von klein auf für Animation, Zeichnen und Filme. Seit 2022 studiert sie Animation an der Filmakademie Baden-Württemberg.

Filmfest Dresden mit MDR-Engagement

Der MDR setzte auch in diesem Jahr seine erfolgreiche Kooperation mit dem Internationalen Kurzfilmfestival Dresden fort und stiftete den Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb. Zudem hat der MDR das Kurzfilm-Open-Air-Kino auf dem Dresdner Schloßplatz unterstützt und in seinen Programmen über das Festival berichtet. Außerdem hat der MDR die traditionelle MDR-Kurzfilmnacht „Kurz & gut“ mit TV-Premieren gesendet - diese kann noch in der ARD Mediathek abgerufen werden.

Die Kurzfilme – unter anderem „Catch Up!“, der 2024 beim „Kurzsuechtig“-Festival mit dem Jurypreis im Wettbewerb Animation sowie beim Deutschen Jugendfilmpreis mit dem Hauptpreis in der Altersgruppe 16 bis 20 Jahre ausgezeichnet wurde - stehen in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Das Internationale Kurzfilmfestival bietet Fans aus dem In- und Ausland sowie Fachbesuchern zahlreiche Vorstellungen, Events und Sonderprogramme. Insgesamt wurden 3400 Filme aus 107 Ländern eingereicht. Mehr als 380 Filme wurden im gesamten Programm gezeigt. Schwerpunkt in diesem Jahr war das Thema „Solidarisiert Euch!“ Im Wettbewerb um die zehn „Goldenen Reiter“ und sieben Sonderpreise standen 67 Kurzfilme.

MDR macht sich stark für den Kurzfilm

Seit vielen Jahren engagiert sich der Mitteldeutsche Rundfunk für die kurze Filmform. Neben dem gezielten Ankauf von Filmen mit Fokus auf Arbeiten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie Osteuropa präsentiert der MDR den Kurzfilm auf verschiedenen Sendeplätzen im TV und im Netz:

wöchentlicher Kurzfilmsendeplatz in der Nacht von Freitag auf Samstag

drei Kurzfilmnächte pro Jahr mit TV-Premieren

„unicato – Das Kurzfilmmagazin“, moderiert von Markus Kavka, präsentiert monatlich Themensendungen, zeigt dabei aktuelle Kurzfilme aus Deutschland und dem deutschsprachigen Raum und beleuchtet deren Entstehung im Dialog mit den Filmschaffenden.

Mit ARDkurzfilm.de etabliert der MDR eine Plattform, die Filmkenner begeistert, Sprungbrett für junge Talente ist und eine Bühne für außergewöhnliche Geschichten bietet.

Der MDR produziert 2025 für ARTE sieben Ausgaben des europäischen Kurzfilmmagazins „Kurzschluss“. „Kurzschluss“ erscheint jede Woche neu immer Samstagnacht und ist eine deutsch-französische Gemeinschaftsproduktion von ARTE France, ARD, ZDF und ARTE GEIE. In diesem Jahr wechselte die Redaktion innerhalb der ARD zum MDR.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell