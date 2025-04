MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Freibad, Freilichtbühne & Vereinshaus: „MDR Frühlingserwachen“ startet erneut als große Gemeinwohlaktion

Gemeinsam anpacken für neue Erlebnisorte in Schleiz, Zörbig und Kirchberg: Ab 7. April wetteifern die drei Städte in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen beim siebten „MDR Frühlingserwachen“ mit ihren Projekten um die Gunst des MDR-Publikums. Wer die meisten Stimmen bekommt, gewinnt die große MDR-Musikshow zum „Frühlingserwachen“, die am 10. Mai live aus dem Siegerort im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen sein wird.

Zum inzwischen siebten Mal ruft der MDR zum großen Arbeitseinsatz in Mitteldeutschland auf. Neben Kirchberg in Sachsen sind Schleiz in Thüringen und Zörbig in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr dabei. Alle Orte haben ein Projekt ausgewählt, das für die Stadt wichtig ist und einen gemeinschaftlichen Großeinsatz verdient.

Kirchberg in Sachsen will die historische Freilichtbühne in der Stadt wieder auf Vordermann bringen. Doch nicht nur die Bühne braucht dringend eine Modernisierung. Auch die alten Bankreihen aus DDR-Zeiten sollen neue Sitzflächen bekommen. Außerdem ist der Bau einer modernen Imbissfläche während der Aktionswoche geplant und die unebenen Waldpfade auf dem Gelände sollen sich in sichere Wege verwandeln.

Zörbig in Sachsen-Anhalt tritt mit einem Herzensprojekt im Ortsteil Göttnitz an. Hier soll das seit Jahren leerstehende alte Feuerwehrgebäude zu einem einladenden Bürger- und Vereinshaus umgebaut werden. Dazu müssen Strom- und Wasserleitungen neu verlegt werden, die Fassade bekommt einen frischen Putz samt Anstrich. Fürs gemütliche Beisammensein soll im Garten außerdem eine Terrasse entstehen.

Auch Schleiz in Thüringen schafft Mehrwert für die Region: Das Freibad, das jährlich von rund 30.000 Menschen besucht wird, soll aufgehübscht und sicherer gemacht werden. Neben einem neuen Erste-Hilfe-Raum wird die Pflasterung um das Schwimmbecken komplett erneuert. Außerdem soll ein Spielplatz verschönert werden und eine frische Bepflanzung das Gelände aufwerten.

Die teilnehmenden Städte haben fünf Tage Zeit, ihr Vorhaben umzusetzen. Der Startschuss fällt am 7. April, live um 16.30 Uhr, bei „MDR um 4“. Am Freitag, den 11. April, müssen alle Orte um 16.45 Uhr ihr Projekt beendet haben. Drei Reporterinnen und Reporter sind wieder als Ortspaten im Einsatz, um noch mehr Helfer und Helferinnen mit ins Boot zu holen, um zu motivieren und natürlich, um vor Ort mit anzupacken: Gesine Schöps für Kirchberg, Tobias Bader für Zörbig und Stefan Ganß für Schleiz.

Annette Just, Leiterin der MDR-Redaktion „Tagesmagazine und Dialog“: „Ich freue mich, dass diese tolle Aktion schon ins siebte Jahr geht. Mit einer Woche Live-Berichterstattung bei,MDR um 4´, jeden Tag eine halbe Stunde, sind wir ganz nah bei den Menschen und sorgen für Gemeinschaftssinn und Verbundenheit.“

In der Aktionswoche sendet der MDR Beiträge und eine umfangreiche Live-Berichterstattung bei „MDR um 4“ – auch abrufbar in der ARD Mediathek. Ebenso werden die MDR-Landesfunkhäuser auf ihren Radiowellen und in den Ländermagazinen „MDR SACHSENSPIEGEL“, „MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE“ und „MDR THÜRINGEN JOURNAL“ von der großen Frühlingsaktion berichten. Auch auf den Onlineseiten und den Social Media-Kanälen des MDR, der Facebook-Seite „Der starke Osten“, bei „MDR um 2“, MDR AKTUELL und MDR JUMP werden sich Beiträge zum Frühlingserwachen finden.

Vom 11. bis zum 25. April kann das MDR-Publikum online unter www.mdr.de/frühlingserwachen und telefonisch abstimmen, wer Sieger der Gemeinschaftsaktion werden soll: Kirchberg (0137-1011001), Zörbig (0137-1011002) oder Schleiz (0137-1011003). Der Ort mit den meisten Stimmen gewinnt die große MDR-Musikshow, die am 10. Mai, 20.15 Uhr live aus der Gewinnerstadt übertragen wird.

