MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR JUMP und Comedian Johannes Schröder bitten zum fröhlichen „Nachsitzen mit Herr Schröder“

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Die Schulglocke läutet wieder: Am 3. April 2025 startet in der ARD Audiothek die zweite Staffel des Podcasts „Nachsitzen mit Herr Schröder“ von und mit Johannes Schröder – im Auftrag von MDR JUMP. Nach Größen wie Bastian Pastewka, Oliver Welke und Chris Tall erwischt es erneut eine prominente Runde, die sich Vertrauenslehrer „Schrödi“ und seinem scharfsinnigen Humor stellen wird – unter anderem werden Gregor Gysi, Yvonne Catterfeld und Stephanie Stumph mit von der Partie sein.

„Schule in der DDR war für viele eine prägende Erfahrung – zwischen Drill und Gemeinschaftsgefühl, zwischen sozialistischen Idealen und kreativen Schlupflöchern. Ich will wissen: Was davon ist geblieben? Und was kann man heute mit Humor betrachten?“, so der studierte Deutsch- und Englischlehrer sowie Comedian Johannes Schröder.

Seine Gäste haben in einem völlig anderen Schulsystem gelernt als der Westberliner, denn bei ihnen standen Pioniernachmittage und Fahnenappelle auf dem Stundenplan.

Der unterhaltsame Blick auf Schule in der DDR

In der neuen achtteiligen Staffel trifft „Schrödi“ auf bekannte Persönlichkeiten, die im Osten Deutschlands die Schulbank gedrückt haben. In der DDR stand die Herausbildung eines sozialistischen Bewusstseins oft im Mittelpunkt. Doch die Zeit heilt viele Wunden, und die Erinnerungen sind meist unterhaltsam: So pinkelte Sebastian Krumbiegel an das Haus seines Direktors und wurde dabei erwischt; Standup-Comedian Ingmar Stadelmann stieß ungewollt eine Ernst-Thälmann-Büste um; bei Moderator Marco Schreyl flog der Ranzen durch meterlange Flure; und Puppenspieler Christian Bahrmann erinnert sich an russische Märchen im Pionierkreishaus – und daran, wie seine Noten sanken, weil seine Mutter nicht zur Stasi wollte.

Folgende Promis sitzen nach:

Politiker Gregor Gysi

Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld

Standup-Comedian Ingmar Stadelmann

Moderatorin und Backexpertin Enie van de Meiklokjes

Musiker Sebastian Krumbiegel

Schauspielerin Stephanie Stumph

Kindermoderator und Puppenspieler Christian Bahrmann

Moderator und Entertainer Marco Schreyl

Im Podcast stellen sie sich ihrer Vergangenheit: Welche Erinnerungen haben sie an ihre Schulzeit? Was hat sie geprägt, und wo entstanden Freundschaften, die noch heute bestehen? In jeder Folge nimmt sich Herr Schröder seine Gäste charmant und schlagfertig zur Brust – und schaut sich die Zeugnisse der Promis mit dem Blick eines echten „Korrekturensohns“ ganz genau an.

Ab 3. April 2025 immer donnerstags gibt es eine neue Folge der zweiten Staffel des erfolgreichen Podcasts „Nachsitzen mit Herr Schröder“ in der ARD Audiothek. Die Gesprächs-Runden werden in Zusammenarbeit mit hb management von der FLOW media company GmbH für MDR JUMP produziert.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell