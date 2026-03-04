RTL Deutschland GmbH

25 Jahre RTL Journalistenschule: Jubiläumsfeier mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Medienprominenz in Köln

Am 3. März feierte RTL Deutschland in Köln mit rund 400 Gästen aus Medien, Journalismus und Politik sowie Alumni 25 Jahre exzellente journalistische Ausbildung, Verantwortung und Leidenschaft an der RTL Journalistenschule.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS & ntv sowie Leonhard Ottinger, Geschäftsführer RTL Journalistenschule, begrüßten für Wortbeiträge NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW (Mitgesellschafter der RTL Journalistenschule). Für ein Gespräch über die Anfänge, Arbeit und Zukunft der Schule war Gründungsdirektor Peter Kloeppel aus den USA zugeschaltet.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, der aufgrund einer kurzfristigen Auslandsreise verhindert war, betonte in einer Videobotschaft: "Unabhängiger Journalismus ist das Rückgrat von RTL Deutschland". Und weiter: "RTL Deutschland ist stolz auf 25 Jahre exzellente Ausbildung an der RTL Journalistenschule und sieht darin gleichzeitig eine große Verpflichtung. Die Verpflichtung, die RTL Journalistenschule auch in den nächsten Jahrzehnten ohne Kompromisse und auf allerhöchstem Ausbildungsniveau fortzuführen."

Martin Gradl, Geschäftsführer RTL NEWS & ntv: "Die RTL Journalistenschule ist für uns seit 25 Jahren ein zentraler Baustein für nachhaltige Nachwuchsförderung. Die Journalistenschülerinnen und -schüler sind von Beginn an sehr wertvolle Mitarbeitende, die mit Neugier, Kompetenz und neuen Perspektiven unsere Redaktionen bereichern. Als Absolvent des ersten Jahrgangs weiß ich aus eigener Erfahrung, wie prägend diese Ausbildung ist - fachlich wie persönlich. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team der Journalistenschule und allen Ausbilderinnen und Ausbildern, die mit großem Engagement und Leidenschaft dies seit einem Vierteljahrhundert möglich machen."

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst: "Seit 25 Jahren wird an der RTL Journalistenschule Zukunft gestaltet: 13 absolvierte Jahrgänge, über 350 Alumni und unzählige Geschichten, die unsere Gesellschaft geprägt haben. Was Peter Kloeppel und Leonhard Ottinger einst ins Leben gerufen haben, wirkt bis heute weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Denn unsere Demokratie und unsere Freiheit brauchen unabhängigen Journalismus, der nah an den Menschen ist, Orientierung gibt und Vielfalt sichtbar macht. Ich bin überzeugt: Mit ihrer Haltung und Innovationskraft wird die RTL Journalistenschule auch in Zukunft ein Garant für starken und unabhängigen Journalismus in Nordrhein-Westfalen und Deutschland sein."

Dr. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW: "Eine lebendige Demokratie braucht Medienvielfalt, Medienvielfalt braucht guten Journalismus und guter Journalismus braucht Menschen, die diese Aufgabe mutig annehmen, Verantwortung tragen und hervorragend ausgebildet sind. Daher ist es Grund zu feiern, dass die RTL Journalistenschule das seit 25 Jahren am Medienstandort NRW leistet. Als langjährige Mitgesellschafterin gratuliert die Landesanstalt für Medien NRW sehr herzlich."

Über die RTL Journalistenschule:

Am 2. Januar 2001 nahm Deutschlands erste Journalistenschule für TV und Multimedia ihren Betrieb auf. Seitdem hat sie sich zu einer anerkannten Talentschmiede für Fernseh-, Online- und Bewegtbildjournalismus entwickelt. 353 Alumni aus 13 Jahrgängen lernten hier ihr Handwerk. Derzeit werden 33 Schüler in zwei Jahrgängen ausgebildet.

Podcast "25 Journis"

Zum Jubiläum der RTL Journalistenschule sprechen Lea Klein und Laura Demisai in "25 Journis" mit 25 Alumnis über ihre Geschichten. Die ersten vier Folgen sind ab sofort auf RTL+ und überall, wo es Podcasts gibt, abrufbar.

