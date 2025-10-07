Rheinschurken GmbH

Ladies Talk Nr. 11 Medizinstandort Düsseldorf aus weiblicher Sicht: Ein Talk über KI, Kittel und Kollagen

Düsseldorf (ots)

Der Ladies Talk bleibt das Top-Netzwerkformat für Entscheiderinnen in Düsseldorf. Am 06. Oktober 2025 fand im stilvollen Ambiente des Hotel Kö59 die bereits elfte Ausgabe des erfolgreichen Formats statt. 120 geladene Gäste kamen zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen und Zukunftsfragen der Gesundheitsbranche auszutauschen.

Seit dem letzten Talk ist offiziell, dass Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller dauerhaft die Schirmherrschaft übernimmt. Nun wird der Talk von dem in Düsseldorf ansässigen Konzern Galderma, dem führenden Spezialisten im Bereich Dermatologie, als Hauptsponsor unterstützt. "Als führendes Dermatologie-Unternehmen freut es uns außerordentlich, dieses moderne Format zu unterstützen", sagte Philipp Heise, Business Unit Head Consumer Care bei Galderma.

Seit seiner Gründung im Jahr 2022 durch Anja Katharina Bezold und Michaela Rentmeister hat sich der Ladies Talk als feste Größe im Düsseldorfer Veranstaltungskalender etabliert. Auch diesmal überzeugte das Format durch eine gelungene Mischung aus Tiefgang, Inspiration und persönlichem Austausch auf Augenhöhe. Moderiert wurde der Abend erneut von Jeannine Halene, CEO der Werbeagentur Rheinschurken GmbH, die mit professioneller Inszenierung und lebendiger Gesprächsführung für den passenden Rahmen sorgte.

Drei Blickwinkel auf die Zukunft der Medizin

In drei Themenblöcken wurden zentrale Aspekte der medizinischen Zukunft Düsseldorfs diskutiert: medizinische Versorgung in Düsseldorf, künstliche Intelligenz in der Medizin sowie Frauengesundheit.

Alle Talkgäste waren sich einig: Düsseldorf ist medizinisch hervorragend aufgestellt - doch viele strukturelle Veränderungen und Entscheidungen werden auf Bundesebene getroffen. Besonders intensiv wurde über den Einsatz von KI in der Medizin gesprochen. Zwischen Stefanie Kemp (Sana Kliniken AG) und Dr. André T. Nemat (Lungenspezialist und KI-Experte) entspann sich eine lebhafte Debatte über Chancen, Datenschutz und die ethische Verantwortung bei der Nutzung von KI-Systemen im Gesundheitswesen.

Auch emotionale Themen fanden Raum: Dr. med. Rossella Marafioti sprach über die Bedeutung frühzeitiger Aufklärung bei Brustkrebs, während Dr. med. Britta Kuehlmann die Wichtigkeit eines offenen Umgangs mit Hormonveränderungen und Hormonersatztherapie betonte. Ein weiterer Schwerpunkt war die Gender Health Gap - also die Unterschiede in der medizinischen Behandlung von Frauen und Männern und welche Rolle KI dabei spielen kann, bestehende Wissens- und Diagnoselücken zu schließen.

Ein Abend voller Impulse und Perspektiven

Der Ladies Talk zeigte einmal mehr, wie wichtig der Austausch zwischen Medizin, Wirtschaft und Gesellschaft ist. Der Abend bot inspirierende Perspektiven, fachliche Tiefe und den Raum, um die Zukunft des Medizinstandorts Düsseldorf gemeinsam zu denken.

Weitere Unterstützer

Neben der Stadt Düsseldorf und dem neuen Hauptsponsor Galderma wird der Talk vom Hotel Kö59 und der Werbeagentur Rheinschurken unterstützt.

Über Ladies Talk

Seit seiner Gründung im Jahr 2022 durch Anja Katharina Bezold und Michaela Rentmeister hat sich der Ladies Talk zu einem der bedeutendsten Frauennetzwerke in Düsseldorf entwickelt. In den vergangenen drei Jahren ist das Format stark gewachsen und längst fest im Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt verankert. Im Mittelpunkt stehen Themen, die Düsseldorf bewegen - von Wirtschaft über Politik bis hin zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Begleitet wird das Format von Jeannine Halene, CEO der Werbeagentur Rheinschurken GmbH, die mit frischen Impulsen und professioneller Inszenierung für einen zeitgemäßen Rahmen sorgt. Der Ladies Talk bietet Entscheiderinnen eine Bühne für Austausch, Inspiration und Diskussionen auf Augenhöhe.

