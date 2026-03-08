RTL Deutschland GmbH

RTL+ wächst im Februar in allen relevanten Zielgruppen

RTL+ belegt im VOD-Ranking bei 14-49 und 14-29 Platz 2 hinter Amazon

Starker Zuwachs um 22,8 % bei 14-29 im VOD

Nettoreichweite im Total Streaming zum sechsten Mal in Folge über 10 Mio.

RTL+ verbucht auch im Februar herausragende Nutzungswerte. Zu den Treibern des RTL+ Erfolgs gehören unter anderem "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", Sport-Highlights wie der "NFL Super Bowl LX" und Reality-Hits wie "#Couple Challenge".

Das VOD-Gesamtnutzungsvolumen liegt nach AGF-Ausweisung bei 62,56 Mio. Stunden -eine Steigerung um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den Zielgruppen 14-49 und 14-29 ist RTL+ nach VOD-Nutzungsvolumen erneut die klare Nummer 2 nach Amazon im AGF-Ranking aller Anbieter - und platziert sich damit auch im Olympia-Monat vor den öffentlich-rechtlichen Streamingangeboten. Das VOD-Nutzungsvolumen bei den 14- bis 49-Jährigen liegt bei 46,33 Mio. Stunden (+3,5 % ggü. Vorjahr), bei den 14- bis 29-Jährigen bei 19,89 Mio. Stunden (herausragende +22,8 Prozent ggü. Vorjahr). Damit wächst RTL+ in allen relevanten Zielgruppen im Vorjahresvergleich.

In der kumulierten Nettoreichweite erreicht RTL+ im Februar mit 10,32 Mio. Menschen nach Total Streaming zum sechsten Mal in Folge einen zweistelligen Millionenwert.

Mit 14 der 25 meistgestreamten Sendungen dominiert RTL+ auch im Februar einmal mehr mit Abstand das AGF Census+ Ranking der privaten Anbietern.

Im privaten VOD-Programmmarken-Ranking ist die RTL-Gruppe mit allein 4 Programmmarken in der TOP 10 ebenfalls wieder stark vertreten - mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf Platz 1 und "ntv Nachrichten" auf Platz 2.

