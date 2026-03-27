RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland bringt KI on Air

Köln (ots)

Entwicklung zum führenden Agentic AI Medienhaus im deutschsprachigen Raum

RTL Deutschland setzt KI gezielt für Streaming und TV ein

Von Gerichtsshow goes KI und innovativen Tools für die Postproduktion über virtuelle Kulissen bis hin zu KI-generierten Werbetrennern

Künstliche Intelligenz ist das zentrale Transformationsthema der weltweiten Medienbranche. RTL Deutschland entwickelt dabei den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Content sowie Agentic AI gezielt weiter und baut entsprechende Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf. Damit setzt RTL Deutschland neue Maßstäbe beim Einsatz von KI für Streaming und TV. Mit Initiativen wie dem Aufbau einer Agent Factory und agentenbasierten Plattformen wie Sidekicks bei smartclip entstehen Systeme, die Prozesse unterstützen, Entscheidungen vorbereiten und Teams im Alltag entlasten. Ziel ist es, KI als handlungsfähige Assistenz systematisch in zentrale Workflows zu integrieren - Hand in Hand mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Wir entwickeln RTL Deutschland konsequent zum führenden Agentic AI Medienhaus im deutschsprachigen Raum. Der nächste Schritt besteht darin, KI als intelligenten Partner für unsere Mitarbeitenden fest in allen Prozessen zu verankern mit dem klaren Ziel, Qualität, Innovationskraft und den kreativen Fokus unserer Teams nachhaltig zu stärken."

Schon früh startete RTL damit, KI in seinen Programmmarken einzusetzen. So wurde im Rahmen der RTL+ Erfolgsserie "Neue Geschichten vom Pumuckl" (NEUESUPER) die Stimme des verstorbenen Hans Clarin mit KI reproduziert. Auch bei "Unter Uns" (UFA Serial Drama), konnten bereits erste KI-Erfahrungen gesammelt werden, indem die Figur Margot Weigel, die von der verstorbenen Christiane Maybach gespielt wurde, mit Hilfe von KI für die Serie zum Leben erweckt und szenisch neu eingebunden wurde. Jetzt treibt RTL Deutschland gemeinsam mit seinen Partnern die Integration von KI on Air weiter voran:

"Strafgericht goes KI" (Constantin Entertainment):

RTL Deutschland und Constantin Entertainment setzen ein starkes Zeichen: Aus fertig produzierten Folgen von "Ulrich Wetzel - das Strafgericht" entstehen durch KI-gestützte Bearbeitung neue Episoden mit veränderter Dramaturgie, neuen Darstellern und alternativen Urteilen. Jede Folge wird juristisch geprüft und redaktionell verantwortet.

AI Director" (RTL Studios):

Ein KI-Tool zur Unterstützung der Postproduktion von Reality-Formaten. Das System analysiert Audio- und Videomaterial, transkribiert Inhalte, erkennt relevante Szenen und hilft bei der Strukturierung von Storylines. Der erste großflächige Einsatz erfolgt bei der nächsten "Are You The One"-Produktion im April in Thailand.

GZSZ goes VP" (UFA Serial Drama):

In Babelsberg wird unter realen Produktionsbedingungen pilotiert, wie KI Serienproduktion flexibler und visuell anspruchsvoller machen kann. Virtuell erweiterte Hintergründe sind bei Szenen in "Unter Uns" und "Alles was zählt" bereits on Air.

Club der roten Bänder - Die neue Generation" (Bantry Bay):

KI wird genutzt, um Kulissen digital zu erweitern und visuelle Möglichkeiten gezielt auszubauen, um damit neue gestalterische Spielräume zu schaffen. Die Neuauflage des "Club der roten Bänder" startet noch in diesem Jahr auf RTL+ und bei VOX.

KI-generierte Werbetrenner:

An Ostern präsentiert RTL im Hauptprogramm erneut vollständig KI-generierte Werbetrenner. Nachdem bereits zur Weihnachtszeit 2025 eine Vielzahl KI-basierter Varianten ausgestrahlt wurde, treibt RTL Deutschland den Einsatz Künstlicher Intelligenz im on Air Branding konsequent weiter voran.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Künstliche Intelligenz ist bei RTL Deutschland integrativer Bestandteil für Streaming und TV. Sie beschleunigt Prozesse, schafft Freiräume für kreative Teams und hilft uns, Must-See-Inhalte zu entwickeln, bei klarer kreativer Verantwortung des Menschen. Gemeinsam mit starken Partnern entwickeln wir unsere Inhalteangebote weiter und freuen uns über alle Produzenten, die mit mutigen Ideen auf uns zukommen."

Künstliche Intelligenz bei RTL Deutschland

RTL Deutschland setzt KI konkret in Content- und Produktionsprozessen ein von der Herstellung über die Postproduktion bis zur Ausspielung. Ziel ist es, Inhalte schneller auf den Screen zu bringen, Teams bei Routinen zu entlasten und kreative Spielräume zu vergrößern. Dabei gelten klare Standards für Qualität, Verantwortung, Datenschutz und Rechte.

Zentrale Projekte wurden 2025 aus der Pilotphase in den regulären Einsatz überführt, darunter auch die Jugendschutz-KI Merm:ai:d, die Anfang 2026 in einen Modellversuch der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gestartet ist. Gesteuert wird die KI-Integration über das AI Transformation Cockpit (ATC), unterstützt durch RTL Data, RTL Technology, den KI Hub und die KI Academy.

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