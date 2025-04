PHOENIX

Ehemalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang will mit ihrer Partei entschlossen für Klimaschutz kämpfen

Berlin/Bonn (ots)

Ricarda Lang, ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, will sich wieder stärker für Klimaschutz einsetzen. Im Wahlkampf 2021 hätten sich zwar alle Parteien damit übertrumpft, wer am meisten für den Klimaschutz mache und Olaf Scholz haben sich "Klimakanzler" auf die Plakate drucken lassen, daraus sei aber nicht viel geworden. "Aber es ist schon besorgniserregend, wenn wir dann 2025 einen Wahlkampf haben, wo ein Wettbewerb ist: 'Wer macht am allerwenigsten?'", sagte Lang dem TV-Sender phoenix. Und weiter: "Ich würde mir wünschen, jede Partei, die Liberalen, die Sozialdemokraten, die Konservativen haben ihr eigenes Modell für Klimaschutz und wir treten in einen Wettkampf, was das Beste ist. Von der Welt sind wir aber meilenweit entfernt. Solange die anderen Klimaschutz zum Privatvergnügen der Grünen machen, kann ich versprechen, werden wir auch mit aller Entschlossenheit dafür kämpfen."

Die Grünen hätten gezeigt, dass sie dazu bereit seien, Verhandlungen zu führen und dass eine Opposition nicht unterschätzt werden sollte. Lang: "Ich gehe nicht mit gesenktem Kopf oder Enttäuschung in diese Oppositionsrolle. Denn wir haben in der Vergangenheit - ich denke an das Klimaschutzgesetz 2019 - doch gezeigt, dass wir auch aus der Opposition heraus gestalten können." Die Grünen müssten nun ein neues Politikmodell für sich beschreiben, "vielleicht auch wieder mehr meinungsbildende Kraft werden" und "nicht mehr nur Bündnispartner und Brückenbauer". Nun müsse man schauen: "Wo sind Bündnisse möglich, wo sind aber auch Konflikte notwendig."

Das ganze Interview sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell