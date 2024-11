SP Manufacturing Pte Ltd

SP Manufacturing und Ideal Jacobs bündeln ihre Kräfte und erweitern gemeinsam ihre globalen Kapazitäten

Singapur (ots/PRNewswire)

SP Manufacturing (SPM), ein führender Anbieter von Elektronikfertigungsdiensten (EMS) für unternehmenskritische Industrien, gab heute die Übernahme des Asiengeschäfts von Ideal Jacobs („IJA") bekannt.

IJA ist ein in Hongkong ansässiger, weltweit tätiger Anbieter von hochleistungsfähigen Lösungen im Bereich gedruckte Elektronik und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) für erstklassige Kunden aus den Bereichen Medizin, Industrie, Halbleiter und Kommunikation, hauptsächlich in den USA und Europa.

„IJA ist begeistert, der SP Manufacturing Gruppe beizutreten", sagte Ben Meng, Vorsitzender von IJA, „die Führung von IJA ist weiterhin dem Wachstum unserer Kunden und unseres Unternehmens verpflichtet, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit SP Manufacturing das nächste Wachstumskapitel aufzuschlagen. Die Partnerschaft mit SPM verschafft uns einen wichtigen Zugang zu einem breiteren Spektrum an Fähigkeiten, Regionen und Größenordnungen, um unsere Kunden im Laufe der Zeit noch intensiver bedienen zu können."

„Wir begrüßen IJA in der SP Manufacturing Gruppe", sagte Philip Ong, Geschäftsführer von SPM. „Wir haben uns die Zeit genommen, eine positive und produktive Partnerschaft mit der Führung von IJA aufzubauen, und beide Unternehmen teilen die Überzeugung, sinnvolle, langfristige Beziehungen zu großartigen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.

Durch den Zusammenschluss mit IJA können wir unsere Fähigkeiten bei der Bereitstellung von unternehmenskritischen EMS-Lösungen verbessern. IJA bringt wichtige strategische Vorteile für unsere Plattform mit sich:

Neue Möglichkeiten mit HMI und Stanzlösungen

Erweiterte technische Möglichkeiten

Zugang zu einem beneidenswerten Kundenstamm in den Bereichen Medizin, Industrie, Halbleiter und Kommunikation; und

die Erweiterung der Kapazitäten in Asien, einschließlich einer strategischen Anlage in Penang, Malaysia, wo die Halbleiter- und Elektronikindustrie schnell wächst.

„SP Manufacturing setzt sein beeindruckendes Wachstum fort", fügte Pei-Shan Wong, Direktor von SPM, hinzu, und die Zusammenarbeit mit IJA passt gut zur Strategie von SPM, sinnvolle, branchenspezifische Fähigkeiten aufzubauen, um die wertvollsten unternehmenskritischen Branchen und Kunden in der Welt zu bedienen. SP Manufacturing bietet seinen Kunden nun Onshore-Dienste in den USA und Europa sowie Offshore-Dienste in strategisch wichtigen Regionen in Singapur, Malaysia, Indonesien und China an, was die Onshore/Offshore-Zukunft der globalen Lieferkette für unsere Kunden widerspiegelt."

Um mehr über das Engagement von SP Manufacturing bei der Förderung der unternehmenskritischen Elektronikproduktion zu erfahren, besuchen Sie SP-Manufacturing.com.

Informationen zu SP Manufacturing

SP Manufacturing ist ein führender EMS-Anbieter mit Hauptsitz in Singapur, der sich auf die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von unternehmenskritischer Elektronik in der Medizin-, Halbleiter- und Kommunikationsbranche spezialisiert hat.

Informationen zu Ideal Jacobs Asien

Ideal Jacobs ist ein in Hongkong ansässiger Anbieter für Lösungen im Bereich gedruckte Elektronik und HMI, der seit langem einen guten Ruf für Hochleistungsmaterialien und Präzisionstechnik für industrielle und medizinische Anwendungen genießt.

Original-Content von: SP Manufacturing Pte Ltd, übermittelt durch news aktuell