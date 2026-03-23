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"Terra X: Die Geschichte der Deutschen" erzählt von Matthias Brandt

Zehnteilige Reihe, ab November 2026 im ZDF

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Mainz (ots)

Wo kommen wir her? Was hat uns geprägt? Und wie wurde aus der Vielfalt der Herkunft, der Sprachen und Kulturen das, was wir heute als "deutsch" empfinden, als "Deutschland" erleben? Im Herbst 2026 bietet das ZDF einen besonderen Programmhöhepunkt: "Die Geschichte der Deutschen". Die "Terra X"-Reihe erzählt in insgesamt zehn Folgen von den Menschen, die über die Jahrtausende hier lebten, von ihren Herausforderungen und Kämpfen, ihren Leistungen und Errungenschaften. Schauspieler Matthias Brandt führt als Erzähler und Zeitreisender durch eine Vergangenheit, die uns viel näher ist, als wir oft glauben. Flankiert wird der aufwändige TV-Mehrteiler durch ein umfassendes Begleitprogramm im ZDF-Streaming-Portal und auf den Social Media-Kanälen des ZDF.

Von Steppenreitern über germanische Stämme bis heute

"Terra X: Die Geschichte der Deutschen" schlägt den großen Bogen. Die fünf Folgen der ersten Staffel, die im November 2026 startet, führen von der letzten Eiszeit bis ins späte Mittelalter. Die Reihe zeigt, wie unterschiedlich die Kulturen waren, die im Laufe der Zeit dort lebten, wo heute Deutschland liegt: Mysteriöse Steppenreiter, Kelten, Römer und germanische Stämme – sie alle prägten die Lebensart zwischen Nordsee und Alpen. Der Blick auf die Jahrhunderte macht Kontinuitäten und große Linien deutlich: Woher kommt unsere Schrift und woher stammen unsere Namen? Warum sprechen wir deutsch und nicht französisch? Warum gibt es hierzulande so viele Städte und so wenige Metropolen? Kurz, warum ist die Welt um uns herum, so wie sie ist?

Zeitreise in die Welt unserer Vorfahren

Matthias Brandt nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Welt ihrer eigenen Vorfahren. Ist buchstäblich mittendrin, wenn am Ende der Eiszeit auf der Schwäbischen Alb die ersten Flötentöne erklingen, die Sachsen den heidnischen Göttern abschwören müssen, ein junger Geistlicher die erste deutsche Standardschrift übt oder die ersten Worte in einer Sprache erklingen, die wir als "deutsch" verstehen können. Historikerinnen und Historiker trennen Mythos von gesicherter Forschung und berichten von den Menschen, die nur wenige hundert Generationen vor uns an Rhein, Donau, Elbe und auf der Schwäbischen Alb lebten. Es ist eine faszinierende Kette von Schicksalen, Ereignissen und Entwicklungen, an deren Ende eine besondere Kultur in der Mitte Europas entsteht.

Matthias Brandt: "Mich interessiert an der Geschichte der Deutschen nicht zuletzt die Frage, wie Menschen in sehr unterschiedlichen Zeiten ihren Alltag organisiert haben, oft mit für uns heute unvorstellbarer Kraft, unter Druck, manchmal unter Terror. Eine umfassende Geschichte der Deutschen zu erzählen, bedeutet, auch mit Blick auf die Verbrechen und Katastrophen des 20. Jahrhunderts, sie mit besonderem Gespür, historischer Sensibilität und ohne Pathos zu erzählen. Wenn man das ernst nimmt, versteht man auch etwas besser, in welchem Land wir heute leben."

Prof. Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF: "Unsere ZDF-Marke 'Terra X' schlägt mit 'Geschichte der Deutschen' einmal mehr eine erkenntnisreiche Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart. Gerade jetzt, wenn Begriffe wie 'deutsche Kultur' zunehmend polarisierend und verengend genutzt werden, ist es Zeit für einen historischen Rückblick, der mit manchem Klischee aufräumen kann und insbesondere jungen Menschen die Geschichte von uns Deutschen nahebringen soll."

Die ersten fünf Folgen von "Terra X: Die Geschichte der Deutschen" werden im November 2026 im ZDF zu sehen sein, die weiteren Filme sind Ende 2027 geplant. Ausführender Produzent ist Alexander Hesse, Gruppe 5, Köln.

Kontakt Bei Fragen zu "Terra X" im ZDF erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 – 70-16478 oder per E-Mail unter leibrecht.m@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 – 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie telefonisch unter 06131 – 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de. Weitere Informationen - Hier finden Sie Presseinformationen zur Programmfamilie "Terra X" im ZDF

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