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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26

Mainz (ots)

Woche 13/26

Mi., 25.3.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur   (HD/UT)
          Der Sparkassen-Coup von Gelsenkirchen
          Film von Laura Kipfelsberger und Benjamin Braun
          Kamera: Ralf Pein, Markus Dassel
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 25. März 2026, 18.00 Uhr bis 24. März 2031


(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)



Woche 15/26

So., 5.4.

17.15     Terra Xplore
          Bitte neuen Sendetitel beachten:
          Neustart nach Trennung - mit Collien Fernandes
          Moderation: Leon Windscheid
          Deutschland 2026


(Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.)


Mi., 8.4.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.00     sportstudio UEFA Champions League   (HD/UT)
          Viertelfinale, Hinspiele 
          Highlights, Analysen, Interviews
          Moderation: Sven Voss
          Expertin: Fritzy Kromp

          Zusammenfassungen der Spiele:
          Real Madrid – FC Bayern München
          Paris Saint-Germain – FC Liverpool
          FC Barcelona – Atlético Madrid
          Sporting Lissabon – FC Arsenal

 


Woche 16/26

Mi., 15.4.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

23.00     sportstudio UEFA Champions League   (HD/UT)
          Viertelfinale, Rückspiele 
          Highlights, Analysen, Interviews
          Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
          Expertin: Martina Voss-Tecklenburg

          Zusammenfassungen der Spiele:
          FC Bayern München - Real Madrid 
          FC Liverpool - Paris Saint-Germain
          Atlético Madrid - FC Barcelona
          FC Arsenal - Sporting Lissabon

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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