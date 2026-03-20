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ZDF-Programmänderung ab Woche 13/26

Mainz (ots)

Woche 13/26 Mi., 25.3. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Der Sparkassen-Coup von Gelsenkirchen Film von Laura Kipfelsberger und Benjamin Braun Kamera: Ralf Pein, Markus Dassel Deutschland 2026 Im Streaming: 25. März 2026, 18.00 Uhr bis 24. März 2031 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.) Woche 15/26 So., 5.4. 17.15 Terra Xplore Bitte neuen Sendetitel beachten: Neustart nach Trennung - mit Collien Fernandes Moderation: Leon Windscheid Deutschland 2026 (Bitte auch für die Wiederholung um 4.00 Uhr beachten.) Mi., 8.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Viertelfinale, Hinspiele Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Sven Voss Expertin: Fritzy Kromp Zusammenfassungen der Spiele: Real Madrid – FC Bayern München Paris Saint-Germain – FC Liverpool FC Barcelona – Atlético Madrid Sporting Lissabon – FC Arsenal Woche 16/26 Mi., 15.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.00 sportstudio UEFA Champions League (HD/UT) Viertelfinale, Rückspiele Highlights, Analysen, Interviews Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Expertin: Martina Voss-Tecklenburg Zusammenfassungen der Spiele: FC Bayern München - Real Madrid FC Liverpool - Paris Saint-Germain Atlético Madrid - FC Barcelona FC Arsenal - Sporting Lissabon

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