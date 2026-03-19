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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 13/2026

Mainz (ots)

Woche 13/26

Sa., 21.3.

Bitte Folgenänderung beachten:

10.05     PUR+ 
          Eric in der Geisterbahn
          (Text und weitere Angaben s. 25.4.2026)

("PUR+: Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport?" verschiebt sich auf Sa., 25.4., 10.00 Uhr)



Woche 18/26

Sa., 25.4.

Bitte Folgenänderung beachten:

10.00     PUR+ 
          Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport?
          (Text und weitere Angaben s. 21.3.2026)

("PUR+: Eric in der Geisterbahn" verschiebt sich auf Sa., 21.3., 10.05 Uhr)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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