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ZDF-Programmänderung ab Woche 13/2026

Mainz (ots)

Woche 13/26 Sa., 21.3. Bitte Folgenänderung beachten: 10.05 PUR+ Eric in der Geisterbahn (Text und weitere Angaben s. 25.4.2026) ("PUR+: Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport?" verschiebt sich auf Sa., 25.4., 10.00 Uhr) Woche 18/26 Sa., 25.4. Bitte Folgenänderung beachten: 10.00 PUR+ Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport? (Text und weitere Angaben s. 21.3.2026) ("PUR+: Eric in der Geisterbahn" verschiebt sich auf Sa., 21.3., 10.05 Uhr)

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