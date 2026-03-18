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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 16/26

Mainz (ots)

Woche 16/26

Sa., 11.4.

Bitte Folgenänderung beachten:

 4.15     Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)
          1. Heldin des Tages

          Gerdi 	Senta Berger 
          Herbert Brot 	Michael Roll 
          Frau Fröhlich 	Susi Nicoletti 
          Frau Schmalzl 	Barbara Gallauner 
          Frau Brot 	Erika Wackernagel 
          und andere 	

          Musik: Lydie Auvray
          Kamera: Michael Epp
          Buch und Regie: Michael Verhoeven
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
          (Erstsendung 12.11.1989) 
          BRD 1989
          Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027

("Die schnelle Gerdi: 3. Oktoberfest" verschiebt sich auf Do., 23.4., 4.15 Uhr)



Woche 17/26

Sa., 19.4.

Bitte Programmänderung beachten:

 3.45     Die schnelle Gerdi (VPS 3.44/Mono/4:3) 
          2. Muttertag

          Gerdi 	Senta Berger 
          Herbert Brot 	Michael Roll 
          Frau Fröhlich 	Susi Nicoletti 
          Rudi 	Friedrich von Thun
          Jennifer	Elena Rublack
          Günther	Robert Giggenbach
          Frau Schmalzl 	Barbara Gallauner 
          Frau Brot 	Erika Wackernagel 
          und andere 	

          Musik: Lydie Auvray
          Kamera: Michael Epp
          Buch und Regie: Michael Verhoeven
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
          (Erstsendung 19.11.1989) 
          BRD 1989
          Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027

(Die Wiederholung "Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?“ entfällt.)


 


Do., 23.4.

Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:

 4.15     Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3) 
          3. Oktoberfest
          (Text und weitere Angaben s. 11.4.2026)

 5.05 -    hallo deutschland (VPS 5.00)
 5.30

(Die Wiederholung "SOKO Stuttgart: K.o. im zweiten Satz" entfällt.)


Fr., 24.4.

Bitte Programmänderung ab 2.45 Uhr beachten:

 2.45     Detective Grace – Rigor Mortis (VPS 3.30)

 4.15     Die schnelle Gerdi   (Mono/4:3) 
          4. Gerdi gründet eine Familie
          (Text und weitere Angaben s. 25.4.2026)

 5.05 –   hallo deutschland (VPS 5.00)
 5.30     

(Die Wiederholung "Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde" entfällt.)



Woche 18/26

Sa., 25.4.

Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:

 4.30    Die schnelle Gerdi (Mono/4:3)
         5. Gutes neues Jahr

         Gerdi 	Senta Berger 
         Herbert Brot 	Michael Roll 
         Jennifer 	Elena Rublack 
         Günther 	Robert Giggenbach 
         Frau Fröhlich 	Susi Nicoletti 
         Frau Schmalzl 	Barbara Gallauner 
         Herr Schultz 	Michael Gahr 
         Frau Schultz 	Inge Schulz 
         Frau Brot 	Erika Wackernagel 
         und andere 	

         Musik: Lydie Auvray
         Kamera: Michael Epp
         Buch und Regie: Michael Verhoeven
         Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
         (Erstsendung 10.12.1989) 
         BRD 1989
         Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027

 5.20 -  Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.25)

(Die Folge "Die schnelle Gerdi 4. Gerdi gründet eine Familie" 
wird auf den Fr., 24.4., 4.15 Uhr vorgezogen.)

 


So., 26.4.

Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten:

 4.15     Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3) 
          6. Miss Miramare

          Gerdi 	Senta Berger 
          Herbert Brot 	Michael Roll 
          Rudi 	Friedrich von Thun
          Frau Fröhlich 	Susi Nicoletti
          Jennifer	Elena Rublack
          Günther	Robert Giggenbach
          Zwei „noble“ Kunden	Dirk Galuba
          Wiener Hehler	Georg Marischka 
          und andere 	

          Musik: Lydie Auvray
          Kamera: Michael Epp
          Buch und Regie: Michael Verhoeven
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF
          (Erstsendung 26.11.1989) 
          BRD 1989
          Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027

 5.05-    Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 4.15)
 5.30

(Die Wiederholung "ZDF.reportage Luxusverkäufer in Deutschland" verschiebt 
sich auf Mi., 29.4., 4.30 Uhr. Die Wiederholung "Länderspiegel" entfällt.)



Mi., 29.4.

Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten:

 4.30....ZDF.reportage   (VPS 4.29)
         Luxusverkäufer in Deutschland
         (weitere Angaben siehe So., 26.4., 5.00 Uhr)

 5.00-   hallo deutschland   (VPS 4.30)
 5.30

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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