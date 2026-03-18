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ZDF-Programmänderung ab Woche 16/26

Mainz (ots)

Woche 16/26 Sa., 11.4. Bitte Folgenänderung beachten: 4.15 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3) 1. Heldin des Tages Gerdi Senta Berger Herbert Brot Michael Roll Frau Fröhlich Susi Nicoletti Frau Schmalzl Barbara Gallauner Frau Brot Erika Wackernagel und andere Musik: Lydie Auvray Kamera: Michael Epp Buch und Regie: Michael Verhoeven Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 12.11.1989) BRD 1989 Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027 ("Die schnelle Gerdi: 3. Oktoberfest" verschiebt sich auf Do., 23.4., 4.15 Uhr) Woche 17/26 Sa., 19.4. Bitte Programmänderung beachten: 3.45 Die schnelle Gerdi (VPS 3.44/Mono/4:3) 2. Muttertag Gerdi Senta Berger Herbert Brot Michael Roll Frau Fröhlich Susi Nicoletti Rudi Friedrich von Thun Jennifer Elena Rublack Günther Robert Giggenbach Frau Schmalzl Barbara Gallauner Frau Brot Erika Wackernagel und andere Musik: Lydie Auvray Kamera: Michael Epp Buch und Regie: Michael Verhoeven Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 19.11.1989) BRD 1989 Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027 (Die Wiederholung "Terra Xplore: Ehrlich Brothers: Was geben uns Geschwister?“ entfällt.) Do., 23.4. Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten: 4.15 Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3) 3. Oktoberfest (Text und weitere Angaben s. 11.4.2026) 5.05 - hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 (Die Wiederholung "SOKO Stuttgart: K.o. im zweiten Satz" entfällt.) Fr., 24.4. Bitte Programmänderung ab 2.45 Uhr beachten: 2.45 Detective Grace – Rigor Mortis (VPS 3.30) 4.15 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3) 4. Gerdi gründet eine Familie (Text und weitere Angaben s. 25.4.2026) 5.05 – hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 (Die Wiederholung "Terra X: Faszination Erde - mit Hannah Emde" entfällt.) Woche 18/26 Sa., 25.4. Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten: 4.30 Die schnelle Gerdi (Mono/4:3) 5. Gutes neues Jahr Gerdi Senta Berger Herbert Brot Michael Roll Jennifer Elena Rublack Günther Robert Giggenbach Frau Fröhlich Susi Nicoletti Frau Schmalzl Barbara Gallauner Herr Schultz Michael Gahr Frau Schultz Inge Schulz Frau Brot Erika Wackernagel und andere Musik: Lydie Auvray Kamera: Michael Epp Buch und Regie: Michael Verhoeven Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 10.12.1989) BRD 1989 Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027 5.20 - Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.25) (Die Folge "Die schnelle Gerdi 4. Gerdi gründet eine Familie" wird auf den Fr., 24.4., 4.15 Uhr vorgezogen.) So., 26.4. Bitte Programmänderung ab 4.15 Uhr beachten: 4.15 Die schnelle Gerdi (VPS 4.14/Mono/4:3) 6. Miss Miramare Gerdi Senta Berger Herbert Brot Michael Roll Rudi Friedrich von Thun Frau Fröhlich Susi Nicoletti Jennifer Elena Rublack Günther Robert Giggenbach Zwei „noble“ Kunden Dirk Galuba Wiener Hehler Georg Marischka und andere Musik: Lydie Auvray Kamera: Michael Epp Buch und Regie: Michael Verhoeven Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 26.11.1989) BRD 1989 Im Streaming: 11. April 2026, 10.00 Uhr bis 10. April 2027 5.05- Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 4.15) 5.30 (Die Wiederholung "ZDF.reportage Luxusverkäufer in Deutschland" verschiebt sich auf Mi., 29.4., 4.30 Uhr. Die Wiederholung "Länderspiegel" entfällt.) Mi., 29.4. Bitte Programmänderung ab 4.30 Uhr beachten: 4.30....ZDF.reportage (VPS 4.29) Luxusverkäufer in Deutschland (weitere Angaben siehe So., 26.4., 5.00 Uhr) 5.00- hallo deutschland (VPS 4.30) 5.30

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