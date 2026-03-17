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"sportstudio live" im ZDF: Weltcup-Finale Biathlon, Ski alpin und mehr

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Mainz (ots)

Nach dem Abschluss der Paralympics bietet "sportstudio live" im ZDF den Wintersport-Fans noch zwei lange Weltcup-Abschluss-Etappen: Von Donnerstag, 19., bis Sonntag, 22. März 2026, richtet sich der Fokus unter anderem auf das Biathlon-Weltcup-Finale in Oslo. Das Finale im alpinen Ski-Weltcup im norwegischen Kvitfjell und Hafjell steht nach dem Wochenende zudem noch am Dienstag, 24., und Mittwoch, 25. März 2026, auf dem ZDF-Programm. Und am letzten langen Wintersport-Wochenende der Saison 2025/2026 ist von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. März 2026, unter anderem das Finale im Skisprung-Weltcup sowie die Eiskunstlauf-WM bei "sportstudio live" im ZDF zu erleben.

Im vergangenen Jahr gewann Franziska Preuß in einem Showdown mit ihrer französischen Konkurrentin Lou Jeanmonnot den Gesamtweltcup im Biathlon der Frauen. In dieser Saison geht die Französin in die letzten Rennen am legendären Holmenkollen mit der Aussicht, bereits im Sprintrennen den Sieg in der Weltcup-Gesamtwertung perfekt zu machen: Am Donnerstag, 19. März 2026, überträgt "sportstudio live" von 16.05 bis 17.35 Uhr den 7,5-Kilometer Sprint der Frauen. Und auch bei den Männern kann bereits im Sprintrennen am Freitag die Entscheidung fallen: Der Franzose Eric Perrot, der wie seine Landsfrau bereits zwei Weltcup-Einzelwertungen gewonnen hat, muss für den Sieg im Gesamt-Weltcup nur vor seinem Konkurrenten Sebastian Samuelsson ins Ziel kommen. Am Freitag, 20. März 2026, ist das von 16.05 bis 17.35 Uhr im ZDF zu sehen und zu streamen (Kommentator: Volker Grube, Co-Kommentator: Sven Fischer, Moderation: Alexander Ruda, Expertin: Denise Herrmann-Wick).

Weltcup-Finale Ski alpin mit Emma Aicher

Das Weltcup-Finale im Ski alpin bietet in diesem Jahr aus deutscher Sicht große Spannung: Wenn Shooting-Star Emma Aicher in Norwegen siegreich ist, kann sie noch in zwei Weltcup-Wertungen triumphieren. Vom 21. bis 25. März 2026 berichtet "sportstudio live" aus Kvitfjell und Hafjell: von den Abfahrtsrennen der Männer und Frauen am Samstag, 21. März 2026, um 10.40 Uhr und 12.20 Uhr; vom Super-G der Frauen und Männer am Sonntag, 22. März 2026, um 10.40 Uhr und 12.25 Uhr; vom Riesenslalom der Männer und dem Slalom der Frauen, am Dienstag, 24. März 2026, von 10.25 bis 11.15 Uhr sowie von 12.25 bis 14.15 Uhr; vom Riesenslalom der Frauen und Slalom der Männer am Mittwoch, 25. März 2026, von 10.25 bis 11.15 Uhr und von 12.25 bis 14.15 Uhr (Kommentatoren: Fabian Meseberg, Julius Hilfenhaus, Moderation: Amelie Stiefvatter, Experte Marco Büchel).

Die letzten zwei Wintersport-Wochenenden der Saison 2025/2026 im ZDF

Moderatorin Katja Streso führt am Samstag, 21. März 2026, von 10.30 bis 19.00 Uhr, und am Sonntag, 22. März 2026, von 10.40 bis 17.40 Uhr, durch das vorletzte Weltcup-Wochenende, an dem in Lake Placid in den USA auch das Finale im Langlauf-Weltcup auf dem Programm steht. Das abschließende Weltcup-Wochenende dieser Saison bietet am Freitag, 27. März 2026, von 15.05 bis 17.00 Uhr, am Samstag, 28. März 2026, von 9.20 bis 13.00 Uhr und von 14.50 bis 16.10 Uhr, sowie am Sonntag, 29. März 2026, von 10.30 bis 13.00 Uhr, das Finale im Skispringen der Männer und Frauen mit dem Skifliegen im slowenischen Planica (Kommentator: Stefan Bier, Kommentatorin: Eike Papsdorf, Moderation: Lena Kesting, Experte: Severin Freund). Zudem steht dann die Eiskunstlauf-WM in Prag auf dem ZDF-Programm, die zudem von Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. März 2026, täglich im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal präsent ist (Kommentatorin: Petra Bindl).

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