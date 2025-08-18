Ecobat

Ecobat gibt Verkauf seiner Geschäftsbereiche in Deutschland und Österreich an Clarios bekannt

Ecobat, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Batterierecycling, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf seiner Batterierecycling- und Spezialblei-Sparten in Deutschland und Österreich an Clarios, einen weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen, getroffen hat. Die Transaktion umfasst Ecobats Anlagen in Freiberg und Braubach, Deutschland, sowie den Betrieb in Arnoldstein, Österreich.

„Wir freuen uns, den Verkauf unserer deutschen und österreichischen Geschäftsbereiche bekannt zu geben", sagte Tom Slabe, Präsident und CEO von Ecobat. „Nach Abschluss dieser Transaktion – zusammen mit den bereits angekündigten Veräußerungen in Frankreich, Italien und im Bereich Batteriedistribution – kann sich Ecobat wieder voll und ganz auf sein Kerngeschäft im Recycling sowie auf sein globales Lithium-Ionen-Batteriegeschäft konzentrieren. Ecobat verfolgt weiterhin zusätzliche Möglichkeiten, um den Wert für die Aktionäre über diese Transaktionen hinaus zu maximieren.

Slabe fügte hinzu: „Das Fachwissen und die strategische Vision von Clarios bieten eine solide Grundlage für den weiteren Erfolg dieser Aktivitäten in Deutschland und Österreich. Wir sind zuversichtlich, dass sie die wertvollen Beziehungen, die wir zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten in ganz Europa aufgebaut haben, weiter pflegen und ausbauen werden."

Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

Rothschild & Co ist bei dieser Transaktion als Finanzberater und White & Case als Rechtsberater von Ecobat tätig.

Informationen zu Ecobat

Ecobat ist der weltweit größte Recycler von Batterien mit Niederlassungen in Europa und den USA. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch innovative Lösungen für das Recycling von Batterien, die Rückgewinnung von Ressourcen und die Energiespeicherung eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Der umfassende Ansatz von Ecobat gewährleistet den verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Materialien, die für das moderne Leben unverzichtbar sind.

Informationen zu Clarios

Clarios ist weltweit führend im Bereich fortschrittlicher Niederspannungsbatterietechnologien für Mobilität und Eigentümer der Marke VARTA im Automobilbereich. Unsere Batterien und intelligenten Lösungen treiben fast alle Fahrzeugtypen an und sind heute in einem von drei Autos auf der Straße zu finden. Mit rund 18.000 Beschäftigten in über 100 Ländern bieten wir unseren Aftermarket- und OEM-Partnern fundiertes Fachwissen und Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie Komfort für den Alltag. Wir sind dem Planeten gegenüber verpflichtet und setzen konsequent auf Nachhaltigkeit – indem wir die besten Nachhaltigkeitspraktiken fördern und uns in unserer Branche dafür einsetzen. Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass 100 % unserer verkauften Produkte recycelbar sind und recyceln in unserem Netzwerk stündlich 8000 Batterien.

