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ZDF-Programmänderung ab Woche 12/2026

Mainz (ots)

Woche 12/26 Mi., 18.3. Bitte Programmänderungen beachten: 14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT) Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz Reporterin: Andrea Maurer Moderation: Ines Trams Im Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028 (Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen. "Die Küchenschlacht“ verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland“ entfällt.) -------------- 17.10 hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT) (Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst“ entfällt.) -------------- Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten: 1.30 planet e.: Delfine, Wale und Haie im Visier (VPS 4.15) 2.15 Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers 3.00 Christliche Influencer mit rechter Agenda? 3.30 frontal 4.15 SOKO Stuttgart (VPS 4.14) Alles Natur (weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr) (Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen. "besseresser: Die Tricks von Burger King & Co“ entfällt. Do., 19.3 Bitte Programmänderung ab 11.15 beachten: 11.15 Die Küchenschlacht (VPS 11.14/HD) (Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Stuttgart Doppelleben“ verschiebt sich auf 18.3., 4.15 Uhr.) Woche 13/26 Sa., 21.3. Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten: 10.30 sportstudio live Eishockey: DEL Nürnberg – Bremerhaven . . . ca. 10.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup: Finale Abfahrt Männer Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen . . . ca. 12.20 Uhr Alpiner Ski-Weltcup: Finale Abfahrt Frauen Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen . . . So., 22.3. Bitte Ergänzungen / Korrekturen beachten: 10.40 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup: Finale Super-G Frauen Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen . . . ca. 12.25 Uhr Alpiner Ski-Weltcup: Finale Super-G Männer Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen . . . Fr., 27.3. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Finnland - Anleitung zum Glücklichsein Europas Kulturhauptstadt Oulu Woche 15/26 Fr., 10.4. Bitte Sendtitelkorrektur beachten: 23.00 ZDF Magazin vor Ort Die Eifel bebt Deutschland 2026 Im Streaming: 10. April 2026, 20.00 Uhr bis 10. April 2027 Woche 16/26 Di., 14.4. Bitte nochmalige Programmänderung um 20.15 Uhr beachten: 20.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (HD/UT) Film von Grace Tobin Kamera: Cameron Schwarz Deutschland 2026 Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2031 (Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" bitte streichen.) Mi., 15.4. Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten: 3.10 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT) Film von Grace Tobin (vom Vortag) Kamera: Cameron Schwarz Deutschland 2026 3.55 auslandsjournal (VPS 3.10) 4.40 frontal (VPS 3.55) 5.25- Bares für Rares – Lieblingsstücke 5.30 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

Woche 12/26 Mi., 18.3. Bitte Programmänderungen beachten: 14.00 Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT) Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz Reporterin: Andrea Maurer Moderation: Ines Trams Im Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028 (Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen. "Die Küchenschlacht“ verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland“ entfällt.) -------------- 17.10 hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT) (Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen. "Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst“ entfällt.) -------------- Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten: 1.30 planet e.: Delfine, Wale und Haie im Visier (VPS 4.15) 2.15 Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers 3.00 Christliche Influencer mit rechter Agenda? 3.30 frontal 4.15 SOKO Stuttgart (VPS 4.14) Alles Natur (weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr) (Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen. "besseresser: Die Tricks von Burger King & Co“ entfällt. Do., 19.3 Bitte Programmänderung ab 11.15 beachten: 11.15 Die Küchenschlacht (VPS 11.14/HD) (Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen. "SOKO Stuttgart Doppelleben“ verschiebt sich auf 18.3., 4.15 Uhr.) Woche 13/26 Sa., 21.3. Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten: 10.30 sportstudio live Eishockey: DEL Nürnberg – Bremerhaven . . . ca. 10.40 Uhr Alpiner Ski-Weltcup: Finale Abfahrt Männer Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen . . . ca. 12.20 Uhr Alpiner Ski-Weltcup: Finale Abfahrt Frauen Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen . . . So., 22.3. Bitte Ergänzungen / Korrekturen beachten: 10.40 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup: Finale Super-G Frauen Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen . . . ca. 12.25 Uhr Alpiner Ski-Weltcup: Finale Super-G Männer Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen . . . Fr., 27.3. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Finnland - Anleitung zum Glücklichsein Europas Kulturhauptstadt Oulu Woche 15/26 Fr., 10.4. Bitte Sendtitelkorrektur beachten: 23.00 ZDF Magazin vor Ort Die Eifel bebt Deutschland 2026 Im Streaming: 10. April 2026, 20.00 Uhr bis 10. April 2027 Woche 16/26 Di., 14.4. Bitte nochmalige Programmänderung um 20.15 Uhr beachten: 20.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (HD/UT) Film von Grace Tobin Kamera: Cameron Schwarz Deutschland 2026 Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2031 (Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" bitte streichen.) Mi., 15.4. Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten: 3.10 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT) Film von Grace Tobin (vom Vortag) Kamera: Cameron Schwarz Deutschland 2026 3.55 auslandsjournal (VPS 3.10) 4.40 frontal (VPS 3.55) 5.25- Bares für Rares – Lieblingsstücke 5.30 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

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