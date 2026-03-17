PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 12/2026

Mainz (ots)

Woche 12/26

Mi., 18.3.

Bitte Programmänderungen beachten:

14.00     Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)
          Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz 
          Reporterin: Andrea Maurer
          Moderation: Ines Trams
          Im Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028

(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen.
"Die Küchenschlacht“ verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland“ entfällt.)

--------------

17.10    hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT)

(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.
"Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst“ entfällt.)

--------------

Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:

 1.30    planet e.: Delfine, Wale und Haie im Visier (VPS 4.15)
         
 2.15    Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers

 3.00    Christliche Influencer mit rechter Agenda?

 3.30    frontal

 4.15    SOKO Stuttgart (VPS 4.14)
         Alles Natur
         (weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr)

(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen.
"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co“ entfällt.


Do., 19.3

Bitte Programmänderung ab 11.15 beachten:

11.15    Die Küchenschlacht (VPS 11.14/HD)

(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart Doppelleben“ verschiebt sich auf 18.3., 4.15 Uhr.)
 

Woche 13/26

Sa., 21.3.

Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten:

10.30     sportstudio live 
          Eishockey: DEL
          Nürnberg – Bremerhaven
          . . . 

          ca. 10.40 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup: Finale
          Abfahrt Männer
          Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
          . . . 

          ca. 12.20 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup: Finale
          Abfahrt Frauen
          Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
          . . . 


So., 22.3.

Bitte Ergänzungen / Korrekturen beachten:

10.40     sportstudio live
          Alpiner Ski-Weltcup: Finale
          Super-G Frauen
          Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
          . . . 

          ca. 12.25 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup: Finale
          Super-G Männer
          Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
          . . . 


Fr., 27.3.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Finnland - Anleitung zum Glücklichsein
          Europas Kulturhauptstadt Oulu



Woche 15/26

Fr., 10.4.

Bitte Sendtitelkorrektur beachten:

23.00     ZDF Magazin vor Ort
          Die Eifel bebt
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 10. April 2026, 20.00 Uhr bis 10. April 2027


 


Woche 16/26

Di., 14.4.

Bitte nochmalige Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:

20.15     Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit   (HD/UT)
          Film von Grace Tobin
          Kamera: Cameron Schwarz
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2031

(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" bitte streichen.)


Mi., 15.4.

Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten:

 3.10     Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT)
          Film von Grace Tobin
          (vom Vortag)
          Kamera: Cameron Schwarz
          Deutschland 2026

 3.55     auslandsjournal (VPS 3.10)

 4.40     frontal (VPS 3.55)

 5.25-    Bares für Rares – Lieblingsstücke
 5.30

(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)
Woche 12/26

Mi., 18.3.

Bitte Programmänderungen beachten:

14.00     Heute im Parlament (VPS 13.59/HD/UT)
          Regierungserklärung von Bundeskanzler Merz 
          Reporterin: Andrea Maurer
          Moderation: Ines Trams
          Im Streaming: 18. März 2026, 14.00 Uhr bis 18. März 2028

(Weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen.
"Die Küchenschlacht“ verschiebt sich auf 19.3., 11.15 Uhr, "heute - in Deutschland“ entfällt.)

--------------

17.10    hallo deutschland (VPS 17.09/HD/UT)

(Weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen.
"Backstage - Aktenzeichen XY… Ungelöst“ entfällt.)

--------------

Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:

 1.30    planet e.: Delfine, Wale und Haie im Visier (VPS 4.15)
         
 2.15    Bad Banker: Geständnisse eines Geldwäschers

 3.00    Christliche Influencer mit rechter Agenda?

 3.30    frontal

 4.15    SOKO Stuttgart (VPS 4.14)
         Alles Natur
         (weitere Angaben siehe 19.3., 11.15 Uhr)

(Weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen.
"besseresser: Die Tricks von Burger King & Co“ entfällt.


Do., 19.3

Bitte Programmänderung ab 11.15 beachten:

11.15    Die Küchenschlacht (VPS 11.14/HD)

(Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.
"SOKO Stuttgart Doppelleben“ verschiebt sich auf 18.3., 4.15 Uhr.)
 

Woche 13/26

Sa., 21.3.

Bitte Ergänzungen/Korrekturen beachten:

10.30     sportstudio live 
          Eishockey: DEL
          Nürnberg – Bremerhaven
          . . . 

          ca. 10.40 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup: Finale
          Abfahrt Männer
          Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
          . . . 

          ca. 12.20 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup: Finale
          Abfahrt Frauen
          Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
          . . . 


So., 22.3.

Bitte Ergänzungen / Korrekturen beachten:

10.40     sportstudio live
          Alpiner Ski-Weltcup: Finale
          Super-G Frauen
          Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
          . . . 

          ca. 12.25 Uhr
          Alpiner Ski-Weltcup: Finale
          Super-G Männer
          Übertragung aus Kvitfjell/Norwegen
          . . . 


Fr., 27.3.

23.30     aspekte
          Bitte Ergänzung beachten:
          Finnland - Anleitung zum Glücklichsein
          Europas Kulturhauptstadt Oulu



Woche 15/26

Fr., 10.4.

Bitte Sendtitelkorrektur beachten:

23.00     ZDF Magazin vor Ort
          Die Eifel bebt
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 10. April 2026, 20.00 Uhr bis 10. April 2027


 


Woche 16/26

Di., 14.4.

Bitte nochmalige Programmänderung um 20.15 Uhr beachten:

20.15     Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit   (HD/UT)
          Film von Grace Tobin
          Kamera: Cameron Schwarz
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 14. April 2026, 10.00 Uhr bis 14. April 2031

(Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen. "Dokumentation" bitte streichen.)


Mi., 15.4.

Bitte Programmänderung ab 3.10 Uhr beachten:

 3.10     Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit (VPS 03.09/HD/UT)
          Film von Grace Tobin
          (vom Vortag)
          Kamera: Cameron Schwarz
          Deutschland 2026

 3.55     auslandsjournal (VPS 3.10)

 4.40     frontal (VPS 3.55)

 5.25-    Bares für Rares – Lieblingsstücke
 5.30

(Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren