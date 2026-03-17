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ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 8. April 2026, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 8. April 2026, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Achtung: Falsche Polizei Nachts klingelt es an der Tür eines Hauses. Es ist die Steuerfahndung. Oder doch nicht? Als der Hausbesitzer öffnet, kommen ihm schnell Zweifel. Gefährliches Feuer Eine obdachlose Frau ist für ihre Wohltätigkeit bekannt: Was sie entbehren kann, verteilt sie unter den Bedürftigen Ihres Viertels. Trotzdem versucht ein Unbekannter, sie zu töten. Überfall vor Zeugen Ein Mann verhält sich auffällig vor einem Geschäft. Mehrere Kunden sehen ihn. Er scheint zu warten, aber worauf? Kurz darauf kommt es zum Überfall – doch Zeugen stören die Tat. Dreister Überfall Spät abends bekommt ein Mann Besuch. Vor der Tür stehen zwei Männer, angeblich Polizisten. Doch als der Hausherr die Tür öffnet, zeigen die beiden ihr wahres Gesicht.

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