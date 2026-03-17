ZDF

ZDF plant Doku-Projekt zu Orten der deutschen Demokratiegeschichte

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am 18. März findet bundesweit zum ersten Mal der "Tag der Demokratiegeschichte" statt. Er soll an Menschen, Orte und Momente erinnern, die Demokratie möglich gemacht haben. Und daran, dass Demokratie kein Selbstläufer ist, sondern immer wieder Einsatz verlangt. Beides ist auch Ziel des 16-teiligen Terra X History-Streaming-Projekts und der Primetime-Doku "Wo Freiheit Geschichte schrieb: Historische Orte der Demokratie" (Arbeitstitel). ZDF-Presenter Mirko Drotschmann, bekannt auch als "MrWissen2go", wird sich in allen 16 Bundesländern auf Spurensuche begeben und insgesamt 35 Orte vorstellen. Drehstart ist Mitte April in Rheinland-Pfalz auf dem Hambacher Schloss.

Neben prominenten Erinnerungsorten wie zum Beispiel der Frankfurter Paulskirche, dem Nationaltheater in Weimar, dem Reichstag in Berlin, der Leipziger Nikolaikirche und dem Brandenburger Tor, stellt Mirko Drotschmann auch eher unbekannte Erinnerungsorte in ganz Deutschland vor. Dabei spielt die Verankerung des damaligen Geschehens im Kontext der Gegenwart eine wichtige Rolle. Historische Schlüsselmomente werden archivarisch und szenisch rekonstruiert, Expertinnen und Experten, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kommen zu Wort.

Produktionsinformationen

Das ZDF-Doku-Projekt zur deutschen Demokratiegeschichte entsteht in Kooperation mit der Stiftung "Orte der deutschen Demokratiegeschichte", unter Mitwirkung der Stiftung "Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland" und des "Verbands der Geschichtslehrerinnen und -lehrer Deutschlands".

"Wo Freiheit Geschichte schrieb: Historische Orte der Demokratie" (Arbeitstitel) ist eine ZDF-Produktion in Zusammenarbeit mit objektiv media. Presenter ist Mirko Drotschmann. Autorinnen und Autoren der Filme stammen aus der ZDF-"Zeitgeschichte". Die Redaktion haben Annette von der Heyde und Stefan Mausbach, Projektleiter ist Stefan Brauburger. Die Dreharbeiten dauern bis Anfang 2027. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

Geplante Zusatzangebote

Das Doku-Projekt zur Demokratiegeschichte wird mit Social Media-Angeboten und "ZDF goes Schule"-Events ergänzt werden. So sind Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus ZDF-Partnerschulen am Mittwoch, 18. März 2026, in das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn eingeladen worden, wo das Projekt vorgestellt wird.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030/2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in) oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell