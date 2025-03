Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Erproben des unternehmerischen Innovationsprozesses: Die Hochschulperle des Monats März geht nach Niedersachsen

Berlin (ots)

Die Bewältigung großer Zukunftsherausforderungen erfordert technische und soziale Innovationen. Dafür sind Future Skills wie Kompetenzen für nachhaltiges Unternehmertum zentral. Im Modul Sustainable Venturing können Studierende der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in Zusammenarbeit mit Praxispartnern den unternehmerischen Innovationsprozess zur Umsetzung einer nachhaltigen Geschäftsidee kennenlernen und dadurch solche Future Skills entwickeln. Für diesen Lehr- und Transferansatz an der Schnittstelle von Bildungs- und Innovationssystem vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats März.

Die Hochschulperle des Monats März zum Thema "Mit Unternehmen forschen - Innovationen gestalten" geht an das Modul Sustainable Venturing, das im Rahmen verschiedener Masterprogramme der Fakultät Informatik, Wirtschafts- und Rechtwissenschaften der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg belegt werden kann. Das Modul steht unter dem Motto "Zukunft gemeinsam gestalten durch Innovation-based Learning" und ermöglicht Studierenden, in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen an der Umsetzung einer konkreten Geschäftsidee zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen zu arbeiten. Seit 2009 haben bereits 250 Studierende und fast 70 Praxispartner gemeinsam an mehr als 75 verschiedenen Innovationen gearbeitet.

Das Lehrendenteam wirbt dafür gezielt Start-ups und Unternehmen an, die eine unternehmerische Idee zur Lösung gesellschaftlicher Probleme einbringen. Dies kann etwa die Gewinnung von Silizium für die Produktion von Solarzellen aus Flachglas oder die Herstellung neuer Möbel aus alten Möbelplatten sein, die beide dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft folgen. Es kann auch um die Entwicklung einer Strategie zur Verankerung von nachhaltigem Unternehmertum in der Berufsausbildung im Rahmen sogenannten Summer Schools gehen. Gemeinsam mit den Lehrenden definieren die Unternehmen eine konkrete Herausforderung, die es zur erfolgreichen Umsetzung der Idee zu lösen gilt. Nach persönlichem Interesse wählen Studierende eine Herausforderung aus und arbeiten dann für sechs Monate in einem Studierendenteam aus drei bis fünf Personen gemeinsam mit den jeweiligen Unternehmenspartnern daran, eine innovative Lösung zu finden. Dabei fungieren sie als eine Art selbständige Ideenschmiede und Innovationsberater ihres Partnerunternehmens. Hierdurch lernen sie die realen Anforderungen in Innovationsprozessen kennen, müssen Unsicherheiten bewältigen und sich als Team organisieren.

"Wir freuen uns, mit dem Modul Sustainable Venturing ein gelungenes Konzept zum Erwerb von Kompetenzen zur Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsinnovationen und ökologisch sowie sozial nachhaltiger Geschäftsideen auszuzeichnen", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats März an das Modul zu vergeben. "Uns überzeugt insbesondere die Methode des innovationsbasierten Lernens, die an der Schnittstelle des Bildungs- und Innovationssystems neue Chancen für Studierende sowie Praxispartner bietet. So können die Entwicklung von Future Skills und die Gestaltung von Innovation gelingen."

Weitere Informationen zum Modul Sustainable Venturing finden Sie unter: https://uol.de/innovation/lehre/alle-lehrangebote/modul-sustainable-venturing

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2025 zeichnet der Stifterverband Projekte aus, die Forschung und Innovation verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft intensiv vorantreiben. Mit der Hochschulperle des Monats macht er diese beispielhaften Projekte überregional sichtbar, um andere Hochschulen zu inspirieren. Die herausragenden Beispiele sollen zeigen, dass Spielräume für gemeinsames Forschen genutzt werden und Wissenschaft sowie Wirtschaft davon profitieren. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

