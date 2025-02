Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

High-Tech-Werkstatt FabLab: Die Hochschulperle des Monats Februar geht nach Nordrhein-Westfalen

Berlin (ots)

Digitale Fertigungstechnologien wie 3D-Drucker gelten als Schlüsseltechnologien der nächsten industriellen Revolution. Es fehlen aber Fachkräfte, die mit solchen Maschinen umgehen können. Um dem entgegenzuwirken, bietet das FabLab Kamp-Lintfort an der Hochschule Rhein-Waal Weiterbildungsmöglichkeiten für Hochschulen, Schulen, Unternehmen und die interessierte Öffentlichkeit an. Für diese Kombination einer öffentlichen Werkstatt in Verbindung mit einem breiten Weiterbildungsangebot im Umgang mit modernen Maschinen vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats Februar.

Die Hochschulperle des Monats Februar zum Thema "Mit Unternehmen forschen - Innovationen gestalten" geht an das FabLab Kamp-Lintfort, eine öffentliche High-Tech-Werkstatt, die die Hochschule Rhein-Waal gemeinsam mit dem zdi-Zentrum Kamp-Lintfort anbietet. Einem Konzept des Massachusetts Institute of Technology (MIT) folgend steht das FabLab allen offen, die sich mit moderner Fertigungstechnologie vertraut machen möchten: angehende Gründerinnen und Gründer können Prototypen entwickeln, Schülerinnen und Schüler ihr Interesse für MINT-Berufe entwickeln und Fachkräfte sich weiterqualifizieren. Das FabLab bietet die zwei internationalen Ausbildungprogramme Fab Academy und Fab Learning Academy an. Zudem organisiert es unterschiedliche Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeiten digitaler Fertigungsverfahren kennenlernen, über neue technologische Entwicklungen informiert werden und deren ökonomische und gesellschaftliche Relevanz diskutieren.

Den Nutzerinnen und Nutzern des FabLab steht ein Arbeitsbereich mit verschiedenen 3D-Druckern und 3D-Scannern, ein Arbeitsbereich mit Laserschneidern sowie Arbeitsbereiche zum Formen und Gießen und für Elektronik und Löten genauso zur Verfügung wie die Möglichkeit, Metall oder Textilien konventionell zu bearbeiten. Daneben besteht ein breites Schulungs- und Weiterbildungsangebot: das Spektrum reicht von Veranstaltungen zur betrieblichen Weiterbildung in Kooperation mit Industrie- und Handelskammern sowie Handwerks- und Architektenkammern bis zu überregionalen Vorträgen von Experten aus dem internationalen FabLab-Netzwerk.

"Wir freuen uns, mit dem FabLab eine gelungene regionale Adaption eines internationalen Projekts zur Qualifizierung im Umgang mit modernen Fertigungstechnologien auszuzeichnen, die Innovations- und Gründungsgeist sowie Fachkräfteausbildung und -qualifizierung fördert", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Februar an die öffentliche High-Tech-Werkstatt der Hochschule Rhein-Waal zu vergeben. "Uns überzeugt insbesondere das breite Aus- und Weiterbildungsangebot für unterschiedliche Zielgruppen, einschließlich von Fachkräften und Gründerinnen und Gründern. So können Fachkräftequalifizierung und regionale Gründung und Innovation gelingen."

Weitere Informationen zum FabLab finden Sie unter: https://fablab.hochschule-rhein-waal.de/

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2025 zeichnet der Stifterverband Projekte aus, die Forschung und Innovation verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft intensiv vorantreiben. Mit der Hochschulperle des Monats macht er diese beispielhaften Projekte überregional sichtbar, um andere Hochschulen zu inspirieren. Die herausragenden Beispiele sollen zeigen, dass Spielräume für gemeinsames Forschen genutzt werden und Wissenschaft sowie Wirtschaft davon profitieren. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

