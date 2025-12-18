ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

ABDA verabschiedet Dr. Sebastian Schmitz in den Ruhestand

Dr. Sebastian Schmitz, langjähriger Hauptgeschäftsführer der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, der Bundesapothekerkammer (BAK) und des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), geht mit 66 Jahren zum Jahresende 2025 in den Ruhestand.

Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann hatte Schmitz Rechtswissenschaften in Mainz und Dijon studiert, bevor er 1990 zur ABDA kam. Dort verbrachte er 35 Jahre seines Berufslebens - zuerst in Frankfurt/Main als Referent, später in Eschborn als Abteilungsleiter im Geschäftsbereich Recht und Öffentlichkeitsarbeit sowie als Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Wirtschafts- und Vertragsrecht sowie Personalangelegenheiten. Seit 2011 leitet er als Hauptgeschäftsführer die gemeinsame Geschäftsstelle von ABDA, BAK und DAV im Deutschen Apothekerhaus in Berlin. Seine Nachfolge übernimmt die Juristin Franziska Erdle.

"Nach 35 ereignisreichen Jahren verabschiede ich mich von der ABDA mit einem weinenden und einem lachenden Auge", sagt ABDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz: "Die vielen Menschen inner- und außerhalb des Deutschen Apothekerhauses, die persönlichen Begegnungen mit ihnen, aber auch die inhaltlichen Diskussionen im Spannungsfeld zwischen Pharmazie, Ökonomie, Recht und Politik werde ich vermissen. Auf der anderen Seite freue ich mich darauf, mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen zu können und seltener auf die Uhr schauen zu müssen."

Schmitz weiter: "Die Gesundheitspolitik ist in den vergangenen Jahrzehnten immer spannungsgeladener und komplexer geworden, weil die demographische Entwicklung und der medizinische Fortschritt einerseits sowie der finanzielle Druck auf das Gesamtsystem andererseits immer höhere Anforderungen an das Gesundheitswesen stellen und das Leistungsspektrum ständig größer wird. Politik, Krankenkassen und Leistungserbringer müssen sich ihrer Verantwortung stellen, damit die Menschen das Vertrauen in Staat und Gesellschaft nicht verlieren. Ich bin überzeugt davon, dass die Apotheken auch in Zukunft einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen leisten können - und werde das auch in meinem Ruhestand mit etwas Abstand weiter beobachten."

"Mit Dr. Sebastian Schmitz tritt eine Persönlichkeit in den Ruhestand, die fast die Hälfte der 75-jährigen Geschichte der ABDA auf außergewöhnliche Weise geprägt hat", sagt ABDA-Präsident Thomas Preis: "Das Jahr 1990 war der Beginn einer Karriere, die exemplarisch für Kontinuität und Treue zur Apothekerschaft steht. 2011 übernahm Sebastian Schmitz die Hauptgeschäftsführung von ABDA, DAV und BAK. Elf Gesundheitsministerinnen und -minister hat er erlebt, für fünf ABDA-Präsidenten und eine ABDA-Präsidentin war er ein Sparringspartner auf Augenhöhe. Er hat die ABDA als verlässliche Institution in Politik, Gesellschaft und Gesundheitswesen fest verankert."

Preis weiter: "Im Namen der Apothekerschaft gilt Dr. Sebastian Schmitz unser größter Dank für sein unermüdliches und erfolgreiches Engagement für unseren Heilberuf. Für die kommenden Jahre wünschen wir ihm ganz viel Glück, Gesundheit und viele bereichernde Momente."

