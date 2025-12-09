XTB

XTB führt ein Geschenk mit echtem Wert ein

Berlin (ots)

Pünktlich zu Weihnachten eine Aktie verschenken

Freunden oder Familie den Start an der Börse erleichtern

XTB ist die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

XTB, die Investment-App, die Menschen dabei unterstützt, ihr Geld effektiv zu verwalten, hat eine neue Funktion namens "Aktien verschenken" eingeführt. Damit können Kunden Investments in ein einzigartiges und bedeutungsvolles Geschenk verwandeln. Pünktlich zu Weihnachten lassen sich Aktien oder Aktien-Anteilsrechte (sogenannte Bruchstücke oder Fractional Right), direkt aus dem eigenen Portfolio über die XTB-App verschenken - ETFs sind hierbei ausgenommen. Die neue Funktion macht es besonders einfach, jemandem den ersten Schritt an die Börse zu ermöglichen oder einem bestehenden Portfolio eine persönliche Note zu verleihen.

Die Weihnachtszeit dreht sich oft um Konsum und Kaufen. Dieses Jahr bietet die XTB-App eine clevere Alternative: Man kann einen Teil des eigenen Portfolios teilen und eine Aktie oder ein Aktien-Anteilsrecht an eine ausgewählte Person verschenken - ein Geschenk, das wachsen kann und die finanzielle Zukunft des Beschenkten unterstützt. Der Empfänger muss dafür nicht bereits XTB-Kunde sein: Zur Annahme eröffnet der Empfänger einfach ein Handelskonto, auf dem die Aktie gutgeschrieben wird. Da es sich rechtlich um eine Schenkung handelt, liegt der maximale Geschenkbetrag bei 1.000 EUR, und das Geschenk kann pro Person nur einmal vergeben werden.

"Wir spüren mittlerweile deutlich, dass Leute Lust auf Finanzen haben. Themen wie Wirtschaft, Inflation oder neue Tech-Trends sind längst Alltagsthemen geworden. Genau deshalb wollten wir einen Raum schaffen, in dem man diese Leidenschaft ganz einfach mit den Menschen teilen kann, die einem wichtig sind. Eine Aktie zu verschenken, ist für mich eines der sinnvollsten Geschenke überhaupt, es zeigt, dass Geld für die Zukunft arbeiten kann und vielleicht der Startpunkt einer großartigen Investmentreise ist", sagt Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB.

Die Funktion steht exklusiv in der XTB-App zur Verfügung. Um eine Aktie oder ein Bruchteil davon zu übertragen, müssen diese zunächst im eigenen Konto gehalten werden. Werden Aktien aus einem größeren Bestand entnommen, gilt das FIFO-Prinzip (First In, First Out). Der Empfänger hat 21 Tage Zeit, das Geschenk anzunehmen. Bis dahin - oder falls das Geschenk nicht angenommen wird - kann der Schenkende weiterhin frei über die Anteile verfügen.

Über XTB

Die XTB Investment App unterstützt Menschen weltweit dabei, ihr Geld smarter und sicherer anzulegen. Über 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen mit XTB ihre finanziellen Ziele. Mit der App können Anlegerinnen und Anleger in Aktien und ETFs investieren, individuelle Investmentpläne erstellen und CFDs auf Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen handeln. Darüber hinaus bietet XTB die Möglichkeit, Zinsen auf nicht investierte Gelder zu erhalten sowie Online- und In-Store-Zahlungen und Geldabhebungen in mehreren Währungen über die eWallet zu verwalten.

Die XTB App zählt zu den führenden Plattformen für Investments, Marktanalysen und Finanzbildung. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer umfangreichen Mediathek mit Lernmaterialien, Videos, Webinaren und Kursen, die sie unabhängig von ihrer Handelserfahrung dabei unterstützen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Der Kundenservice ist in 20 Sprachen verfügbar und steht an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr per E-Mail, Chat oder Telefon zur Verfügung. XTB wurde in Deutschland mehrfach ausgezeichnet, darunter Platz 1 bei der Brokerwahl 2025 in der Kategorie CFD, das Handelsblatt-Urteil "Sehr gut" für den ETF-Sparplan sowie Platz 1 als CFD-Broker 2024 bei Brokervergleich.de.

Mit 13 Büros weltweit - darunter einer Niederlassung in Berlin - beschäftigt XTB mehr als 1.200 Mitarbeitende, von denen über 40 Prozent an der Weiterentwicklung der hauseigenen Investment-Technologie arbeiten.

XTB wurde 2004 in Polen gegründet und ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das von mehreren Behörden weltweit reguliert wird, darunter die polnische Finanzaufsichtsbehörde KNF, die Cyprus Securities and Exchange Commission CYSEC und die UK Financial Conduct Authority FCA. Seit 2016 ist XTB an der Warschauer Börse notiert (ISIN: PLXTRDM00011).

