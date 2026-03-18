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"maybrit illner" im ZDF: Trumps Krieg in Nahost – neuer Stresstest für die Nato?

"maybrit illner" im ZDF: Trumps Krieg in Nahost – neuer Stresstest für die Nato?
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Mainz (ots)

Der Streit um den Iran-Krieg eskaliert. US-Präsident Donald Trump fordert militärische Unterstützung und droht den NATO-Partnern indirekt mit einem Austritt der USA: "Wenn sie uns nicht helfen, ist es sicher etwas, über das wir nachdenken müssen." Grund seiner Verärgerung: Die Bündnispartner und auch Deutschland legten sich fest. "Das ist nicht unser Krieg", sagen Bundeskanzler Friedrich Merz, Vize-Kanzler Lars Klingbeil und Verteidigungsminister Boris Pistorius unisono. "Trumps Krieg in Nahost – neuer Stresstest für die Nato?" ist am Donnerstag, 19. März 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Es steht mehr auf dem Spiel als die Lösung des Iran-Konflikts: Der Zusammenhalt des Bündnisses, die weitere Unterstützung der Ukraine – und die wirtschaftliche Stabilität Europas. Die Folgen des Krieges sind mit steigenden Preisen und einbrechenden Lieferketten überall längst unübersehbar. Zerbricht das transatlantische Verhältnis am Iran-Krieg? Was würde das für die Ukraine bedeuten? Was für die Europäer und für Deutschland?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, Adis Ahmetović, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm, Nahostexperte Daniel Gerlach und Peter R. Neumann, Sicherheitsexperte vom King's College London.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt

Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

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Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.  

Weitere Informationen

- "maybrit illner" im ZDF streamen.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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