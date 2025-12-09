Joyn

Finale. Amira Aly moderiert das große "Forsthaus Rampensau"-Wiedersehen

München (ots)

Amira Aly ruft zum großen Alm-Update auf Joyn: In "Forsthaus Rampensau Germany - Die Reunion" treffen am Donnerstag, 15. Januar 2026, alle prominenten Rampensäue der dritten Staffel erstmals wieder aufeinander. Amira Aly moderiert und hakt nach: Wie haben die Förster:innen und Oberförster:innen ihre Zeit in den österreichischen Alpen inzwischen verdaut? Dabei verhallt kein Seitenhieb im Alpenwind und kein Drama wird im Unterholz übersehen.

Schon an diesem Donnerstag, 11. Dezember, trommelt Deutschlands bekannteste Drag Queen Olivia Jones auf Joyn ihre schwarzen Schäflein der aktuellen Staffel zu "Das große Promi-Büßen - Final-Reunion" zusammen. Wem setzen die Zuschauer:innen dann die Büßer-Krone auf? Hat Emma Fernlund, Diogo Sangre oder Jörg Dahlmann die aufrichtigste Reue gezeigt? Oder gipfelt die Staffel in einer kollektiven "Runde der Schande"?

"Forsthaus Rampensau Germany - Die Reunion" am Donnerstag, 15. Januar 2026, kostenfrei auf Joyn. Und schon diesen Donnerstag, 11. Dezember 2025, ab 15 Uhr: "Das große Promi-Büßen - Final-Reunion" ebenfalls kostenfrei auf Joyn

