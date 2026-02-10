ECOVACS präsentiert Robotics-Line-up für das erste Quartal 2026 / Intelligente Lösungen für Rasen, Böden und Fenster: Neue GOAT, DEEBOT und WINBOT Modelle ab Februar/März erhältlich

ECOVACS ROBOTICS

Intelligente Lösungen für Rasen, Böden und Fenster: Neue GOAT, DEEBOT und WINBOT Modelle ab Februar/März erhältlich

ECOVACS stellt auf seinem europäischen Launch-Event in Barcelona die neue Produktgeneration für das Frühjahr 2026 vor. Im Mittelpunkt stehen Haushaltsroboter, die zentrale Aufgaben im Zuhause und im Garten noch stärker automatisieren: intelligente Rasenpflege, gründliche Bodenreinigung und komfortable Fensterreinigung. Die neuen Modelle der Serien GOAT, DEEBOT und WINBOT verbinden präzise Navigation, leistungsstarke Reinigungstechnologien und einen hohen Grad an Selbstwartung, um alltägliche Arbeiten spürbar zu erleichtern.

Die neue GOAT-Familie - Intelligente Rasenpflege drahtlos und einfach eingerichtet - mit integriertem Trimmer

Die neue GOAT-Generation deckt unterschiedliche Gartengrößen und -layouts ab - von weitläufigen Rasenflächen bis hin zu verwinkelten Grundstücken. Die Modelle GOAT A3000 LiDAR PRO, GOAT A1600 LiDAR PRO, GOAT O1200 LiDAR PRO und GOAT O600 RTK stehen für einen besonders hohen Automatisierungsgrad in der Rasenpflege.

Ein zentrales Merkmal der LiDAR PRO Modelle ist der vollautomatische TruEdge Trimmer, der Rasenkanten selbstständig bearbeitet und damit den bisher üblichen manuellen Nachschnitt ersetzt. In Kombination mit dem HoloScope 360 Navigationssystem mit Dual-LiDAR-Technologie kartieren die Geräte ihre Umgebung präzise und bewegen sich systematisch über die Fläche. Je nach Modell kommen RTK-gestützte Positionsbestimmung oder KI-basierte Hinderniserkennung zum Einsatz. Leistungsstarke Antriebssysteme, flexible Einstellungsmöglichkeiten für Schnitthöhen und Zeitpläne sowie die kabellose Einrichtung ohne Begrenzungsdraht unterstreichen den hohen Komfort der neuen GOAT-Serie.

Die neuen GOAT-Modelle sind ab dem 12. Februar zu folgenden Preisen im Handel verfügbar:

GOAT O600 RTK (MediaMarkt, Otto, Amazon): 649 Euro (UVP)

GOAT O1200 LiDAR PRO (Otto, Amazon): 999 Euro (UVP)

GOAT A1600 LiDAR PRO (Otto, Amazon): 1.499 Euro (UVP)

GOAT A3000 LiDAR PRO (Amazon): 2.299 Euro (UVP)

Neue DEEBOT Modelle - Weiterentwickelte Technologien für die Bodenreinigung

Im Bereich der Bodenreinigung stehen zwei neue Modelle im Fokus: der besonders leistungsstarke DEEBOT T90 PRO OMNI sowie der vielseitige DEEBOT T80S OMNI. Beide Geräte kombinieren die weiterentwickelte OZMO ROLLER Wischtechnologie mit hoher Saugleistung und intelligenten Reinigungsstrategien für unterschiedliche Bodenarten.

Verbesserte Kanten- und Randreinigungssysteme sorgen dafür, dass Schmutz auch entlang von Sockelleisten und in Ecken zuverlässig entfernt wird. Fortschrittliche Navigationslösungen mit KI-gestützter Objekterkennung ermöglichen eine strukturierte Reinigung selbst in komplex möblierten Wohnräumen. In Verbindung mit den neuesten OMNI-Stationen, die Wartungsaufgaben wie Moppwäsche, Trocknung und Staubentleerung automatisieren, entsteht ein besonders komfortables, weitgehend freihändiges Reinigungserlebnis.

Der DEEBOT T80S OMNI ist ab dem 12. Februar bei Amazon erhältlich und kostet 649 Euro (UVP).

Der DEEBOT T90 PRO OMNI ist ab dem 9. März bei Amazon erhältlich und kostet 799 Euro (UVP).

Neue WINBOT Generation - Automatisierte Fensterreinigung für moderne Haushalte

Mit zwei neuen Modellen baut ECOVACS sein Portfolio im Bereich Fensterreinigung weiter aus. Das Top-Modell WINBOT W3 OMNI steht für einen besonders hohen Automatisierungsgrad. Seine Multifunktionsstation mit Vortex Wash reinigt das Wischpad vollautomatisch und reduziert so den direkten Kontakt mit Schmutzwasser deutlich. Ergänzt wird dies durch präzise TruEdge-Kantenreinigung, intelligente Sprühtechnologie sowie die weiterentwickelte WIN-SLAM 5.0 Navigation, die systematische Reinigungsbahnen plant und sich dynamisch an verschiedene Glasflächen anpasst.

Der WINBOT W3 OMNI ist ebenfalls ab dem 12. Februar bei Media Markt und Amazon verfügbar und kostet 699 Euro (UVP).

Als kompakte Ergänzung wird der WINBOT mini 2 vorgestellt. Mit seinem ultraflachen Gehäuse ist er speziell für schmale, schwer zugängliche oder komplex gerahmte Fenster konzipiert. Verbesserte Eck- und Kantenbürsten ermöglichen eine Reinigung bis dicht an den Rahmen, während ein feines Sprühsystem Verschmutzungen löst. Die Navigation über WIN-SLAM 4.0 sorgt für stabile Bewegungsabläufe auf unterschiedlich großen Glasflächen.

Der WINBOT mini 2 ist ab dem 12. März im Handel, er kostet 299 Euro (UVP).

