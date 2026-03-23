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ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 19. April 2026, 9.30 Uhr

Evangelischer Gottesdienst

Sonne und Salz - Aus der Kirche La Porciuncula in Palma de Mallorca

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext Sonntag, 19. April 2026, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst Sonne und Salz Aus der Kirche La Porciuncula in Palma de Mallorca Im evangelischen Gottesdienst auf der Ferieninsel Mallorca ist die deutsch-sprachige Gemeinde diesen Sonntag zu Gast in der Porciuncula, dem Gotteshaus des ansässigen Franziskanerordens. Die evangelische Auslands- und Tourismusgemeinde hat nämlich keine eigene Kirche. Deshalb wird jeden Sonntag woanders gefeiert, und getauft wird manchmal sogar im Meer. Das mediterrane Klima trägt zur Lebensfreude und Lebendigkeit in den Gottesdiensten bei. Der Gottesdienst wird liturgisch gestaltet von Pfarrehepaar Martje Mechels und Holmfried Braun. Sprechende sind Jan Marks, Birgitt Nergenau und Ella Mechels. Die Musik spiegelt die Vielfalt der deutschsprachigen Gemeinde auf Mallorca wieder. Es musizieren Chand Llamas (spanische Gitarre), Daniyella (Sologesang), Sheela Gathright (Gospel-Sologesang), Norbert Fimpel (Saxofon) und Ruth Albrecht (Orgel). Im Anschluss an den Gottesdienst wird bis 18.00 Uhr wieder ein Zuschauertelefon geschaltet unter der Nummer: 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichender Mobilfunktarif). Weitere Informationen gibt es unter zdf.fernsehgottesdienst.de.

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