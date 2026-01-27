ZDF-Programmänderung ab Woche 6/26
Woche 6/26 Sa., 31.1. Bitte geänderten Sportablauf ab 10.45 Uhr beachten: 10.45 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup Super-G Frauen . . . ca. 12.15 Uhr Weltcup Nordische Kombination Skispringen Frauen . . . ca. 15.25 Uhr Weltcup Nordische Kombination 7,5 km Langlauf Männer . . . Moderation im Studio: Katja Streso ("Snowboard-Weltcup: Snowboardcross Frauen und Männer" gestrichen.) So., 1.2. Bitte geänderten Sportablauf ab 10.45 Uhr beachten: 10.45 sportstudio live Alpiner Ski-Weltcup Abfahrt Männer . . . Moderation im Studio: Katja Streso ("Snowboard-Weltcup: Snowboardcross Frauen und Männer" um 15.15 Uhr gestrichen.) Woche 11/26 Sa., 7.3. Bitte korrekten Programmablauf und Ausdrucke ab 9.15 Uhr beachten: 9.15 sportstudio live 19.00 heute (HD/UT) Moderation: Mitri Sirin 19.20 Wetter (HD/UT) (Weiterer Ablauf ab 19.25 Uhr wie vorgesehen.)
