ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 6/26

Mainz (ots)

Woche 6/26

Sa., 31.1.

Bitte geänderten Sportablauf ab 10.45 Uhr beachten:

10.45     sportstudio live 

          Alpiner Ski-Weltcup
          Super-G Frauen
          . . .

          ca. 12.15 Uhr
          Weltcup Nordische Kombination
          Skispringen Frauen
          . . .

          ca. 15.25 Uhr
          Weltcup Nordische Kombination
          7,5 km Langlauf Männer
          . . .

          Moderation im Studio: Katja Streso

("Snowboard-Weltcup: Snowboardcross Frauen und Männer" gestrichen.)


So., 1.2.

Bitte geänderten Sportablauf ab 10.45 Uhr beachten:

10.45     sportstudio live 

          Alpiner Ski-Weltcup
          Abfahrt Männer
          . . .

          Moderation im Studio: Katja Streso

("Snowboard-Weltcup: Snowboardcross Frauen und Männer" um 15.15 Uhr gestrichen.)



Woche 11/26

Sa., 7.3.

Bitte korrekten Programmablauf und Ausdrucke ab 9.15 Uhr beachten:

 9.15     sportstudio live

19.00     heute   (HD/UT)
          Moderation: Mitri Sirin

19.20     Wetter   (HD/UT)

(Weiterer Ablauf ab 19.25 Uhr wie vorgesehen.)

