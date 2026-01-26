ZDF

Woche 09/26 Samstag, 21.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die sieben größten Naturwunder der Erde – entfällt!!! Dienstag, 24.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Die großen Fälscher der Geschichte Deutschland 2016 ZDF-History: Paul Breitner - Der legendäre Fußball-Rebell – entfällt!!! Mittwoch, 25.02. Bitte Programmänderungen beachten: 11.30 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 12.00 Terra X Harald Lesch ... sucht das Glück Deutschland 2026 Terra X: Ein Tag im Mittelalter – entfällt!!! Donnerstag, 26.02. Bitte Programmänderungen beachten: 7.00 Crypto-Crime - Verbrechen rund um Bitcoin & Co. Deutschland 2021 7.45 Die smarten Verführer Verlockende Deals mit Luxus-Handtaschen Deutschland 2025 Leschs Kosmos: Krypto, Bitcoin & Co – entfällt!!!

