ZDF

ZDFinfo-Programmänderungen
Woche 09/26

Mainz (ots)

Woche 09/26 
Samstag, 21.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.15	 Die sieben größten Naturwunder der Erde – entfällt!!!
	 

Dienstag, 24.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.15	 ZDF-History
	 Die großen Fälscher der Geschichte
	 Deutschland 2016

ZDF-History: Paul Breitner - Der legendäre Fußball-Rebell – entfällt!!!

Mittwoch, 25.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 11.30	 ZDF-History
	 Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen
	 Deutschland 2017

 12.00	 Terra X Harald Lesch
	 ... sucht das Glück
	 Deutschland 2026

Terra X: Ein Tag im Mittelalter – entfällt!!!

Donnerstag, 26.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 7.00	 Crypto-Crime - Verbrechen rund um Bitcoin & Co.
	 Deutschland 2021

 7.45	 Die smarten Verführer
	 Verlockende Deals mit Luxus-Handtaschen
	 Deutschland 2025

Leschs Kosmos: Krypto, Bitcoin & Co – entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

