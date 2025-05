The Adecco Group Germany

Großauftrag im öffentlichen Sektor: The Adecco Group unterstützt Dataport mit IT-Experten in Betrieb und Softwareentwicklung

Bietergemeinschaft der Adecco Group überzeugt mit starken Marken Adecco, Akkodis und DIS AG

Die Adecco Group, führender Talent- und Technologiedienstleister, freut sich über den erfolgreichen Abschluss zweier Rahmenverträge in den Bereichen IT-Betrieb sowie Softwareentwicklung. In den Ausschreibungsverfahren überzeugte die Bietergemeinschaft mit technologischer Expertise, hoher Lieferfähigkeit und einem stark komplementären Angebot ihrer spezialisierten Marken. Die Lose werden von mehreren Auftragnehmern bedient.

Insgesamt umfassen die beiden Rahmenverträge eine Laufzeit von jeweils drei Jahren, mit Option auf einjährige Verlängerung. Die Rahmenverträge wurden im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung öffentlich und EU-weit ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die Adecco Group für drei Lose mit einem Umsatzpotenzial im unteren dreistelligen Millionenbereich, das sich auf mehrere Auftragnehmende je Los verteilt.

Die erste Ausschreibung im Bereich IT-Infrastruktur umfasst drei Lose, von denen zwei an die Adecco Group gingen: Strategie, Projektmanagement und Koordination sowie technische Spezialist:innen.

In der zweiten Ausschreibung wird die Adecco Group im Los Softwareentwicklung durch den Einsatz von Softwareentwickler:innen, DevOps-Ingenieur:innen und Lösungsarchitekt:innen die Dataport bei der Umsetzung tatkräftig unterstützen.

Dataport ist einer der größten IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung. Die von seinen Kunden benötigten Services werden grundsätzlich mit eigenem Personal erbracht. Spitzen- und Sonderbedarfe aufgrund einer ungeplanten Auftragslage erfordern es jedoch, darüber hinaus zusätzliche Personalressourcen extern einzukaufen.

Peter Blersch, Country President der Adecco Group Germany, sagt dazu: "Der Gewinn des Rahmenvertrags mit Dataport ist ein wichtiger Schritt für uns in der Unterstützung des öffentlichen Sektors. Durch die richtigen Talent- und Technologielösungen unterstützen wir dort, wo schnelle Lieferfähigkeit und Spitzenqualität gefordert sind, und tragen somit zur Digitalisierung der Verwaltung bei. Besonders freut mich, dass wir diesmal mit unserer starken Unternehmensfamilie Adecco, Akkodis und DIS AG für die Adecco Group ins Rennen gegangen sind und durch spezialisierte Experten im Bereich IT-Betrieb und Softwareentwicklung überzeugt haben. Wir bedanken uns für das Vertrauen von Dataport und freuen uns auf eine erfolgreiche partnerschaftliche Zusammenarbeit."

"Dataport setzt für seine Kunden unterschiedliche, zeitlich begrenzte Digitalisierungsprojekte um. Dafür benötigen wir in Spitzenzeiten zusätzliches qualifiziertes Personal. Wir freuen uns, dass die Adecco Group uns nun im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in diesen besonderen Situationen unterstützt", so Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport.

Die starke Marktposition der Adecco Group als führender Talent- und Technologiepartner in Deutschland und die sich perfekt ergänzenden Portfolios der Adecco, DIS AG und Akkodis waren entscheidend für den Gewinn der Ausschreibung. Das einheitliche Liefermodell, geleitet von einem zentralen Bridge Manager und koordiniert durch das Key Account Management, überzeugte mit einem nahtlosen organisationsweiten Ansatz. Die über Jahre gewachsene vertrauensvolle Kundenbeziehung unterstreicht die strategische Bedeutung der Partnerschaft.

Über die Adecco Group

Die Adecco Gruppe ist das weltweit führende Talentunternehmen. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftseinheiten - Adecco, Akkodis und LHH - in 60 Ländern ermöglichen wir eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit für Einzelpersonen, liefern digitale und technische Lösungen, um die Transformation der Smart Industry voranzutreiben, und befähigen Organisationen, ihre Belegschaft zu optimieren. Die Adecco Gruppe geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für eine integrative Kultur ein, fördert die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit und unterstützt widerstandsfähige Volkswirtschaften und Gemeinschaften. The Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

