Forever Living Products stärkt mit strengen Compliance-Richtlinien den Verbraucherschutz

München

Das Multi-Level-Marketing (MLM) steht oft im Zentrum kritischer Diskussionen, insbesondere, wenn es um Vorwürfe geht, dass bestimmte Unternehmen in dieser Branche als Schneeballsysteme fungieren. Dies wirft die Frage auf: Wie zuverlässig und vertrauenswürdig ist ein Unternehmen wie Forever Living Products, der Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte? In einem Interview mit Sven Horlbeck, Leiter der Rechtsabteilung für die DACH-Region bei Forever Living Products, erhielten wir einen umfassenden Einblick in die Unternehmensstruktur und -methoden.

Warum Forever Living Products auf einen Justiziar setzt

Sven Horlbeck ist als Justiziar und Leiter der Rechtsabteilung für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich für die rechtliche Überwachung des Unternehmens. Sein Aufgabengebiet umfasst alle juristischen Fragen rund um das Unternehmen, seine Mitarbeiter, Produkte und Vertriebspartner. "Zu meinen Hauptaufgaben gehört die Sicherstellung der gesetzlichen Verkehrsfähigkeit unserer Produkte sowie die Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben", erklärt er. Besonders wichtig sei es dabei, den Verbraucherschutz zu gewährleisten und die Compliance-Vorschriften durchzusetzen. "Uns liegt viel daran, dass unsere Vertriebspartner rechtlich sauber arbeiten", betont Horlbeck.

Abgrenzung zu Schneeballsystemen

Auf den Vorwurf, Forever Living Products könne ein Schneeballsystem sein, antwortet der Justiziar unmissverständlich: "Wir sind definitiv kein Schneeballsystem." Während bei einem solchen System der Fokus auf der Rekrutierung neuer Mitglieder liegt, steht bei Forever Living Products der Verkauf hochwertiger Produkte an Endverbraucher im Mittelpunkt. "Unser Hauptziel ist es, mit unseren Produkten Endkunden zu begeistern", sagt Horlbeck und verweist auf die kontinuierliche Produktentwicklung des Unternehmens. Zudem betont er, dass die fast 50-jährige Marktexistenz des Unternehmens ein Beleg für dessen Seriosität ist: "Ein Unternehmen, das sich nicht an die strengen gesetzlichen Anforderungen hält, könnte sich nicht so lange am Markt behaupten."

Ethische Geschäftspraktiken als Unternehmensphilosophie

Forever Living Products verfolgt strenge Richtlinien, um ethische Geschäftspraktiken sicherzustellen. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Schulung seiner Vertriebspartner in puncto Compliance und überwacht deren Verhalten sowohl online als auch bei Veranstaltungen. "Sollte es zu Verstößen kommen, reagieren wir konsequent - bis hin zu rechtlichen Schritten", so Horlbeck.

Klare Fokussierung auf den Produktverkauf

Im Gegensatz zu unethischen Pyramidensystemen, bei denen der Gewinn hauptsächlich durch die Rekrutierung neuer Mitglieder erzielt wird, konzentriert sich Forever Living Products auf die Herstellung und den Verkauf qualitativ hochwertiger Produkte. Dies schafft eine Win-Win-Situation für sowohl Kunden als auch Vertriebspartner.

"Wir möchten, dass unsere Vertriebspartner Spaß an ihrer Arbeit haben und langfristig erfolgreich sind", sagt Horlbeck.

Kontrolle und Verantwortung

Auf die Frage, ob Forever Living Products vollständig kontrollieren kann, dass alle Vertriebspartner stets seriös agieren, gibt der Justiziar eine realistische Einschätzung: "Eine hundertprozentige Kontrolle ist kaum möglich. In jeder Branche gibt es leider Menschen, die versuchen, das System zu ihrem Vorteil auszunutzen." Dennoch hat das Unternehmen effiziente Mechanismen etabliert, um solche Fälle frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Bisher sei kein schwerwiegender Verstoß aufgetreten. Dabei betont Horlbeck, dass es Forever Living Products nicht nur darum gehe, den eigenen Ruf zu wahren, sondern auch das Ansehen der gesamten Branche zu schützen. "Wir möchten, dass unsere Kunden zufrieden sind und unsere Vertriebspartner langfristig erfolgreich und glücklich mit uns zusammenarbeiten. Wenn sie sich auf den Verkauf qualitativ hochwertiger Produkte konzentrieren können, statt ständig neue Personen anwerben zu müssen, bietet Network-Marketing viele Vorteile."

Fazit: Forever Living Products - ein seriöses Unternehmen

Forever Living Products zeichnet sich durch ethische Geschäftspraktiken und eine klare Abgrenzung zu Schneeballsystemen aus. Dank umfangreicher Schulungen, strenger Überwachung und der langfristigen Marktpräsenz gilt das Unternehmen als vertrauenswürdig. Vertriebspartner und Kunden können sich darauf verlassen, dass Forever Living Products an einer nachhaltigen und ethischen Zusammenarbeit interessiert ist.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://bit.ly/4dE0d4Z

Über Forever Living Products

Forever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich als Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess - vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar in Texas und in der Dominikanischen Republik werden ca. 40 Millionen Aloe Vera Pflanzen angebaut. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Gewichtsmanagementprogramme. Die Produkte werden in mehr als 140 Ländern gekauft.

