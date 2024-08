Forever Living Products International, LLC

Forever Living Products stärkt Frauen auf ihrem Karriereweg

Erster Women Empowerment Day mit Keynote Speakerin und Business Influencerin Annahita Esmailzadeh

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der erste Women Empowerment Day von Forever Living Products in der Villa Loeb in München, dem Firmensitz von Forever Living Products DACH, war ein voller Erfolg. Zahlreiche ambitionierte Frauen kamen zusammen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und durch Impulsvorträge inspirieren zu lassen. "Female Empowerment ist entscheidend, um Frauen zu ermutigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sie dabei zu unterstützen, ihre beruflichen und persönlichen Ziele zu erreichen," so Tim Schwander, Sales Director Forever Living Products DACH.

Inspirierende Keynote von Annahita Esmailzadeh

Ein Highlight des Tages war der Vortrag von Annahita Esmailzadeh, einer der bekanntesten und einflussreichsten Business-Influencerinnen und Keynote-Speakerinnen im DACH-Raum. Sie sprach über "Unconscious Bias", bekannt als unbewusste Voreingenommenheit. Diese unbewussten Vorurteile und Denkmuster beeinflussen nicht nur zwischenmenschliche Interaktionen, sondern können auch erhebliche Auswirkungen auf berufliche Entscheidungen und Geschäftsstrategien haben. In Bereichen wie Personalwesen, Kundenservice und Führung können unbewusste Vorurteile die Effektivität und Fairness von Prozessen und Beziehungen beeinträchtigen.

Ein Bereich, der besonders sensibel auf diese Voreingenommenheit reagieren kann, ist das Network Marketing. Network Marketing, als eine besondere Form des Direktvertriebs, beruht stark auf zwischenmenschlichen Beziehungen und Netzwerken, um Produkte zu vertreiben und Geschäftsmöglichkeiten zu fördern. Hier spielen das Vertrauen und die Wahrnehmung eine zentrale Rolle. "Es ist essenziell, sich dieser unbewussten Vorurteile bewusst zu werden und offen für neue Perspektiven zu sein, um ein faires und integratives Miteinander zu gewährleisten", so Annahita Esmailzadeh.

Female Empowerment als Kernwert von Forever Living Products

Besonders für Frauen bietet Network Marketing eine vielversprechende Karrierechance, da es ein Umfeld schafft, in dem unbewusste Voreingenommenheit weniger hinderlich sind und somit Chancengleichheit besteht. Die flexible Struktur und der Fokus auf persönliche Netzwerke und Beziehungen ermöglichen es Frauen, ihre Fähigkeiten und Talente voll auszuschöpfen, ohne durch traditionelle geschlechtsbezogene Barrieren eingeschränkt zu werden. Frauen können in diesem Bereich ihre eigene Karriere gestalten, ihre Führungsqualitäten entwickeln und ein erfolgreiches Geschäft aufbauen, das auf Leistung und Engagement basiert.

"Um diese positive Entwicklung weiter zu unterstützen und zu fördern, ist die Durchführung eines Women Empowerment Days ein wertvoller Schritt. Ein Anteil von ca. 75 Prozent Frauen unter unseren Vertriebspartnern zeigt einerseits die Attraktivität von Forever, ist andererseits auch Ansporn und Verpflichtung, Verantwortung zu übernehmen und all diese Frauen mit einem attraktiven Arbeitsumfeld auf ihrem Weg zum beruflichen Erfolg zu unterstützen", so Tim Schwander.

Über Forever Living Products

Forever Living Products wurde 1978 von Rex Maughan gegründet und konnte sich als Weltmarktführer für Aloe-Vera-Produkte etablieren. Das Familienunternehmen kontrolliert den gesamten Wertschöpfungsprozess - vom Anbau der Pflanzen über die Fertigung der Produkte bis zum Versand. Unabhängige Tests, Gütesiegel und Bewertungen bestätigen, dass Forever Living Products bei der Produktion auf höchste Qualität und Sorgfalt besteht. So erhielten die Produkte als erste das Siegel des International Aloe Science Councils. Auf einer Fläche von über 3000 Hektar in Texas und in der Dominikanischen Republik werden ca. 40 Millionen Aloe Vera Pflanzen angebaut. Die breite Produktpalette umfasst Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Gesichts- und Körperpflegeprodukte sowie Gewichtsmanagementprogramme.

https://www.foreverliving.com?utm_source=ots&utm_medium=PMgfg

Über Annahita Esmailzadeh

Annahita Esmailzadeh ist Führungskraft bei Microsoft. Zuvor verantwortete sie bei SAP als Head of Innovation den Innovationsbereich für das SAP Labs in München. Die mehrfach ausgezeichnete Wirtschaftsinformatikerin und Bestsellerautorin gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Business-Influencerinnen und Keynote-Speakerinnen im DACH-Raum. Ihre Reichweite in den Medien und auf sozialen Netzwerken setzt sie für mehr Diversität und Inklusion sowie moderne Kultur- und Führungsansätze in der Arbeitswelt ein. Die "Diversity-Kämpferin" (brand eins Magazin) und "digitale Pionierin" (t3n Magazin) wurde vom Focus Magazin als eine der 100 Frauen des Jahres 2022 ausgezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin Business Insider kürte sie als eine der Top 25 Zukunftsmacherinnen, die die deutsche Wirtschaft verändern und prägen. Sie erhielt für ihr Engagement zudem die Europamedaille sowie den German Diversity Award.

Original-Content von: Forever Living Products International, LLC, übermittelt durch news aktuell