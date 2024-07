The Adecco Group Germany

Adecco führt KI-basierten Lebenslauf-Generator ein

Der Personaldienstleister Adecco bietet ein neues, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierendes Tool an. Der "Lebenslauf-Generator" ermöglicht es Bewerberinnen und Bewerbern, einen professionellen Lebenslauf zu erstellen - unter anderem, indem sie einfach mit ihrem Smartphone sprechen.

"Wir wissen aus Untersuchungen, dass eine große Zahl an Arbeitssuchenden den Bewerbungsprozess abbrechen, sobald sie aufgefordert werden, den eigenen Lebenslauf digital einzureichen. Wir bei Adecco möchten mit KI-Technologie dabei helfen, nun auch den Lebenslauf auf sehr einfache Weise zu erstellen. Die Hoffnung: Wenn die Hürde hier sinkt, können mehr Menschen den Weg in einen Job finden", sagt Henrik Straatmann, Geschäftsführer der Adecco Personaldienstleistungen GmbH. Der neue Lebenslauf-Generator ist extra so konzipiert, dass Bewerbungsprozesse zugänglicher und inklusiver werden. Die Anwendung ist darum auch vollkommen kostenfrei.

Und so funktioniert es

Die Bewerberin oder der Bewerber muss zunächst einige persönliche Angaben in das Tool eingeben, wie etwa Namen, Adresse oder Führerscheindaten. "Danach müssen sie nur noch eines tun: in das Smartphone sprechen", sagt Straatmann. "Auf der Grundlage dieser Informationen erstellt der Lebenslauf-Generator im Handumdrehen einen flüssig lesbaren und sauber geordneten Text mit der bisherigen Berufserfahrung und Ausbildung. Je konkreter die Beschreibung, desto persönlicher wird der Lebenslauf."

Nutzung mit 50 Sprachen möglich

Das neue Adecco-Tool ist außerdem maßgeschneidert für fremdsprachige Arbeitssuchende: Insgesamt funktioniert das System in 50 Sprachen. Wer zum Beispiel Spanisch, Arabisch oder Ukrainisch spricht, kann die Informationen mit seinem Smartphone oder Computer in der Muttersprache einsprechen. Der KI-Roboter wandelt die Informationen dann je nach Wahl in deutsche oder englische Sprache um.

Adecco hat das Tool bereits in Frankreich, Italien, Spanien und vor Kurzem in Belgien eingeführt. Derzeit erstellen jeden Monat rund 8000 Menschen mit Hilfe der neuen Technologie einen digitalen Lebenslauf - Tendenz steigend.

Hier geht es zum Adecco Lebenslauf-Generator: CV Maker (adecco.de)

Die Adecco Personaldienstleistungen GmbH gehört zu den größten Unternehmen für maßgeschneiderte Personallösungen und Personalentwicklung in Deutschland. Sie ist ein Unternehmen der Adecco Group, die mit mehr als 700.000 Mitarbeitern in 60 Ländern weltweit vertreten ist.

