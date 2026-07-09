Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Screening ja – aber zielgenau und evidenzbasiert
Weitere Voices
Dirk Kropp
Geschäftsführer (Initiative proDente e. V.)
Prof. Dr. Frederik Trinkmann
Vorstandsmitglied (Jahrzehnt der Lunge e. V)
Dr. med. Maria Burian
Oberärztin für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (LMU Klinikum München)
Csilla Mezősi
Generalsekretär (European Spas Association)
Konstanze Blatt
Generalsekretärin (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.)
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Chefredakteur (Apotheken Umschau)
Dr. Ralph von Kiedrowski
Präsident (BVDD)
Rainer H. Bubenzer
Fachmedizinjournalist / Gesundheitsberater (Expertenrat ADHS)
Statement-Infos
Berlin (voices)
Konstanze Blatt, Generalsekretärin (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".
Pressekontakt:
Angelina Gromes und Clara Teich
+493032293291660
presse@krebsgesellschaft.de
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