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Darmkrebsprävention: Warum wirksame Früherkennung unverzichtbar ist

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Dr. med. Maria Burian, Oberärztin für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (LMU Klinikum München) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".


Pressekontakt:
Pressestelle LMU Klinikum
+49894400058071
presse@med.uni-muenchen.de

Copyright: LMU Klinikum München / Author/Videograph: LMU Klinikum München / Die Verwendung dieses Videos für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Nutzungsrechte-Hinweis.

Original-Content von: LMU Klinikum München, übermittelt durch news aktuell

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09.07.2026 – 17:30
Gesundheit / Medizin

Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?
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Oberärztin für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (LMU Klinikum München)
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