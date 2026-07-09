LMU Klinikum München

Darmkrebsprävention: Warum wirksame Früherkennung unverzichtbar ist

Statement-Infos

München (voices)

Dr. med. Maria Burian, Oberärztin für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (LMU Klinikum München) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".



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