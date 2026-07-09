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Jahrzehnt der Lunge

Lungengesundheit in der Früherkennung berücksichtigen

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Berlin (voices)

Prof. Dr. Frederik Trinkmann, Vorstandsmitglied (Jahrzehnt der Lunge e. V) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".


Pressekontakt:
-
jdl@apcoworldwide.com

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Original-Content von: Jahrzehnt der Lunge, übermittelt durch news aktuell

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09.07.2026 – 17:30
Gesundheit / Medizin

Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?
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Prof. Dr. Frederik Trinkmann

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Vorstandsmitglied (Jahrzehnt der Lunge e. V)

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