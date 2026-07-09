Initiative proDente e.V.

PSI: Ein Screening, Zähne rettet

Statement-Infos

Köln (voices)

Dirk Kropp, Geschäftsführer (Initiative proDente e. V.) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".



Pressekontakt:

Dirk Kropp

+491637763368

dirk.kropp@prodente.de

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