PSI: Ein Screening, Zähne rettet
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Dirk Kropp
Geschäftsführer (Initiative proDente e. V.)
Prof. Dr. Frederik Trinkmann
Vorstandsmitglied (Jahrzehnt der Lunge e. V)
Dr. med. Maria Burian
Oberärztin für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie (LMU Klinikum München)
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Generalsekretär (European Spas Association)
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Generalsekretärin (Deutsche Krebsgesellschaft e.V.)
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Chefredakteur (Apotheken Umschau)
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Präsident (BVDD)
Rainer H. Bubenzer
Fachmedizinjournalist / Gesundheitsberater (Expertenrat ADHS)
Statement-Infos
Köln (voices)
Dirk Kropp, Geschäftsführer (Initiative proDente e. V.) zum Themen-Impuls: „Sorge um die Vorsorge: Screenen wir zu viel - oder sparen wir uns krank?".
Pressekontakt:
Dirk Kropp
+491637763368
dirk.kropp@prodente.de
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