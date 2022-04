LASCANA

Otto Group-Tochter LASCANA lanciert erste gemeinsame Kampagne mit Victoria Swarovski

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Das Hamburger Modeunternehmen lanciert die erste gemeinsame Kampagne mit Markenbotschafterin Victoria Swarovski. Unter dem Motto "YOUR WORLD. YOUR RULES. YOUR ADVENTURE" inszeniert LASCANA die neue Frühjahr-/Sommer-Kollektion im Rahmen einer internationalen Travel-Kampagne. Der begleitende Kampagnenfilm ist ab sofort online auf https://youtu.be/KnabeWHhBz8 verfügbar.

Den Auftakt der Zusammenarbeit von "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski und LASCANA bildet die neue Frühjahr-/Sommer-Kampagne des Modeunternehmens. Unter dem Motto "YOUR WORLD. YOUR RULES. YOUR ADVENTURE" inszeniert das Unternehmen im Rahmen einer internationalen Travel-Kampagne das Gefühl des Fernwehs. Die Produktion der Multi-Channel-Kampagne fand passend dazu im indischen Ozean auf der Insel Mauritius statt. Als Herzstück der Kampagne fungiert ein Reisemagazin, welches online auf www.lascana.de/inspiration/reisemagazin/ neben den Kampagnen-Visuals und neuen Sommer-Styles von LASCANA auch inspirierende Reisetipps für verschiedene Destinationen bietet.

Die Kampagne wurde von der Kreativagentur Serviceplan Campaign in München konzipiert und gemeinsam mit der Hamburger Filmproduktion Markenfilm erfolgreich umgesetzt. Dabei setzt LASCANA in Deutschland bewusst auf einen 360-Grad-Ansatz und spielt die Kampagneninhalte mit einer reichweitenstarken Social-Media-Kampagne, digitalen Reichweiten- und Markenbekanntheit-Advertisements, einem auflagenstarken Fashion Book sowie ergänzenden TV-Spots. In den 20-sekündigen TV-Spots strahlt LASCANA ab sofort zur besten Sendezeit unter anderem bei RTL aus. "Die gezielte Platzierung unserer Spots ermöglicht es uns, insbesondere in der für LASCANA wichtigen Kernzielgruppe und in Bezug auf unser neues Testimonial Victoria Swarovski, eine bestmögliche Sichtbarkeit unserer Marke im deutschen Fernsehen zu generieren", so Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing LASCANA. Darüber hinaus werden die Kampagneninhalte in Deutschland zusätzlich bei großen Partner-Onlineshops wie Zalando und ABOUT YOU in den jeweiligen Brandshops gespielt.

Neben Deutschland wird die neue Travel-Kampagne zudem auch in vier weiteren Märkten, in denen LASCANA mit eigenen Onlineshops aktiv ist, innovativ verlängert. Dafür setzt das Hamburger Unternehmen in den Niederlanden, Österreich, Italien und den USA zusätzlich auf reichweitenstarke Influencer wie z. B. Lili Paul-Roncalli. Gemeinsam mit diesen hat das Unternehmen in den jeweiligen Märkten, angelehnt an die deutsche Kampagne, ergänzenden Content produziert - mit dem Ziel, durch länderspezifische Kampagneninhalte, die Kund*innen in den internationalen Märkten bestmöglich zu erreichen.

Die Looks der neuen Travel-Kampagne von LASCANA umfassen neben Beach- und Swimwear auch eine große Auswahl an sommerlichen Fashion-Styles. Von fließenden Sommerkleidern, Spitzen-Tops in knalligen Trendfarben, kuschelig-weichen Strickstyles, urbanen Shorts bis hin zu sommerlichen Hosen beinhaltet die neue Frühjahr-/Sommer-Kollektion eine breite Produktvielfalt.

Die begleitende Landing Page zur Kampagne ist ab sofort online auf https://www.lascana.de/20-years/ abrufbar.

Hochauflösendes Bildmaterial und ausgewähltes Bewegtbildmaterial der "YOUR WORLD. YOUR RULES. YOUR ADVENTURE"-Kampagne stehen anbei zum Downloaden bereit.

Der begleitende Kampagnenfilm ist ab sofort auf https://youtu.be/KnabeWHhBz8 verfügbar.

Die Freisteller zur neuen Frühjahr-/Sommer-Kollektion von LASCANA stehen anbei zum Downloaden bereit.

Original-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuell