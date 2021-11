LASCANA

LASCANA eröffnet neuen Store im RUHR PARK Bochum

Hamburg (ots)

LASCANA, ein Tochterunternehmen der internationalen Otto Group, weitet sein bestehendes stationäres Netz aus und eröffnete am 11. November im RUHR PARK Bochum einen neuen LASCANA Store mit innovativem, neuartigem Ladenbaudesign. Das offen gestaltete, moderne Einkaufszentrum in Bochum gilt als größtes Open-Air-Shopping-Center Deutschlands und beheimatet ab sofort auch die inspirierende Woman's World von LASCANA.

Mit dem neuen LASCANA Store im RUHR PARK Bochum setzt das Hamburger Unternehmen die erfolgreiche Implementierung eines neuen innovativen Ladenbaukonzeptes fort - neben dem im Frühjahr dieses Jahres in Lübeck eröffneten LASCANA Store, ist der neue Store in Bochum bereits der zweite, der in Form des neuartigen Designs eröffnet wird. Dabei sind es vor allem ein modern und offen gestalteter Eingangsbereich, zahlreiche Inspirationswände sowie vielseitige Verkaufsinseln, die das neue Ladenbaukonzept auszeichnen.

"Mit der Eröffnung unseres neuen und mittlerweile 26. LASCANA Stores bauen wir nicht nur konsequent unser deutschlandweit bestehendes stationäres Netz erfolgreich aus, sondern knüpfen insbesondere auch an die Erfolge unserer Storeeröffnung in Lübeck im Frühjahr dieses Jahres an. Es hat sich gezeigt, dass es sich im stationären Handel auszahlt, immer wieder neue Wege in der Storegestaltung zu gehen und auf innovative Konzepte zu setzen", sagt LASCANA Mitgeschäftsführer Olaf Koopmann, der unter anderem den stationären Handel der Marke verantwortet.

Die Storeeröffnung in Bochum wird von vielfältigen Marketingmaßnahmen begleitet. Dabei setzt LASCANA vor allem auf ein verlängertes Marketing Investment, welches über den Eröffnungstag hinausgeht. Im Fokus steht dabei eine besondere Neukunden-Aktion, mit dem Ziel die Markenbekanntheit im Einzugsgebiet des neuen Stores in Bochum zu steigern.

Im neuen LASCANA Store erwartet die Besucher*innen vor Ort eine große Auswahl an traumhafter Lingerie, raffinierter Nachtwäsche und kuschelig-weichen Homewear-Styles. Ab dem Frühjahr 2022 plant das Hamburger Unternehmen dann auch wieder große Teile seiner Flächen für Bademode einzusetzen. "Insbesondere bei unserer Bademode erwarten wir im nächsten Jahr einen sehr großen Nachholbedarf seitens der Kund*innen", so Koopmann.

Einen besonderen Wert legt das Unternehmen zudem auf eine erstklassige und individuelle Größen-, Passform- sowie Style-Beratung durch fachkundige Store-Mitarbeiter*innen. Darüber hinaus haben Kund*innen in allen LASCANA Stores deutschlandweit ab sofort auch die Möglichkeit, sich bereits vor ihrem Besuch online unter LASCANA Storefinder mittels eines neuartigen Tools ihren persönlichen Beratungstermin bequem vorab zu buchen.

Auch die innovative Gestaltung der Umkleidekabinen im neuen LASCANA Store verspricht ein besonderes Shopping-Erlebnis für den Besuch im RUHR PARK - die Kabinen ermöglichen es Kund*innen zwischen insgesamt vier verschiedenen Lichtvarianten, u. a. Beach-, Home-, Day- und Candle-Light, zu wechseln. Kund*innen können sich so in ihren Lieblings-Styles während verschiedener Lichtverhältnisse betrachten. Diese Wohlfühl-Atmosphäre in den geräumigen, hochwertigen Kabinen zählt zu den besonderen Highlights in den LASCANA Stores.

