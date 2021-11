ZDF

"plan b" im ZDF: Wir sind der Boss!

Das Gefühl von Fremdbestimmung im Job kennen viele. Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wollen das ändern und fordern mehr Selbstbestimmung, flachere Hierarchien und bessere Chancen, ihre Persönlichkeit zu entfalten. Wie das gelingen kann, zeigt die ZDF-Sendung "plan b" am Samstag, 13. November 2021, um 17.35 Uhr. Die Dokumentation "Wir sind der Boss! – Selbstbestimmt und mit Freude arbeiten" von Cordula Stadter ist ab Montag, 8. November 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu finden. Auch Steffen Besser wollte mehr Freude an der Arbeit haben. Der Betriebswirt war unzufrieden mit seinem Job in einem großen, hierarchisch geführten Konzern und kündigte. Nun krempelt er einen Landmaschinenhersteller um. Die Firma wuchs sehr schnell, aber durch die Hierarchien blieb die Kommunikation unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Strecke, alles lief über den Chef. Steffen Besserer ändert diese Struktur gerade. Sein Ansporn: "Das Leuchten zurück in die Augen der Mitarbeiter bringen." Er setzt bei den Auszubildenden an – mit einem Drift-Bike-Rennen. Dafür sollen die Azubis diese motorisierten Dreiräder selbst bauen. Nur das Ziel ist vorgegeben, der Weg dorthin frei. Neben flachen Hierarchien sind vor allem auch Werte und der Führungsstil wichtig, um Menschen für Arbeit zu begeistern. So hat Hotelmanager Bodo Janssen trotz der Einbußen durch die Coronakrise die Löhne seiner Mitarbeiterinnen angehoben. Langfristig möchte er sein Hotel- und Freizeitunternehmen in eine Stiftung umwandeln, ganz zum Wohl der Belegschaft. Komplett ohne Chefs kommt ein ambulanter Pflegedienst aus: In selbst verwalteten Teams haben alle Mitarbeiter die gleichen Rechte und Pflichten, die Pflegedienstleitung gibt es nur noch auf dem Papier. Beim Pflegepersonal steht das Patientenwohl im Mittelpunkt. Das klappt, weil der Pflegedienst mit den Pflegekassen ausgehandelt hat, nicht nach dem komplizierten Leistungsschlüssel abzurechnen, sondern nach einem einheitlichen Stundensatz. Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 –70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planb Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/ Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-socken-aus-co2-100.html "plan b" in der ZDFmediathek: https://planb.zdf.de

