SheBoss: LASCANA lanciert gemeinsames Projekt mit erfolgreicher Zirkus-Artistin und Powerfrau Lili Paul-Roncalli

Unter dem Motto "She Boss" inszeniert das Hamburger Unternehmen LASCANA im Rahmen eines besonderen Fashion-Shootings die Powerfrau Lili Paul-Roncalli in einem speziellen Zirkus-Setting und unterstreicht damit den immer stärkeren Wandel von LASCANA zu einer Fashion- und Lifestyle-Marke. Das Projekt vereint Modefotografie mit der Leidenschaft, Stärke und Disziplin einer Artistin, die sich zur zukünftigen Unternehmerin wandelt. Für Lili ist die Kooperation mit LASCANA das erste Fashion-Shooting, das die 23-Jährige für den deutschen Markt umsetzt. Die begleitende Landingpage ist ab sofort online unter www.lascana.de/inspiration/she-boss verfügbar. Alle Shooting-Styles stammen aus der aktuellen Fashion-Kollektion von LASCANA und sind im Onlineshop erhältlich.

Die 23-jährige Lili Paul-Roncalli ist die jüngste Tochter des österreichischen Gründers und Circus-Direktors Bernhard Paul, der 1976 den traditionsreichen Circus Roncalli ins Leben rief. Im Fokus der Zusammenarbeit mit LASCANA stehen dabei Lilis beeindruckende Disziplin und ihr besonderes Engagement, das sie als Artistin, Tochter und Unternehmerin auszeichnet. Denn Lili blickt nicht nur auf eine bereits beeindruckende Karriere als Artistin im erfolgreichen Roncalli-Kosmos zurück, sondern engagiert sich neben eigenen Projekten bereits federführend im Familienunternehmen. Aus der Artistin Lili wird zunehmend die Unternehmerin Roncalli. Damit ist die gebürtige Münchnerin, die 2020 auch die beliebte TV-Tanzshow "Let's Dance" gewann, ein Vorbild für viele und zeigt auf besondere Weise, dass sich harte Arbeit und der Glaube an sich selbst auszahlen.

"Ich trainiere bereits, seitdem ich 6 Jahre alt bin - die Werte Disziplin, Ehrgeiz und Zusammenhalt haben mich dabei innerhalb unserer Artistenfamilie schon seit Kindertagen geprägt und begleitet. An sich selbst zu glauben, den Mut zu haben immer weiter zu wachsen und Rückschläge nicht als Niederlagen zu verstehen, sondern als Chancen, haben mich als Person stärker gemacht", sagt Lili Paul-Roncalli.

Unter dem Motto "She Boss" inszeniert LASCANA im Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Lili Paul-Roncalli das selbstbestimmte Leben der Artistin Lili, die sich durch große Disziplin und besonderes Engagement auszeichnet. Dabei zeigt LASCANA eine neue Seite der 23-Jährigen, die insbesondere ihre zukünftige Rolle als Unternehmerin Roncalli in den Fokus stellt. Entstanden sind feminine Fashion-Looks. Dabei finden sich in der künstlerischen Inszenierung auch Elemente aus der Zirkus- und Artistenwelt wieder, die symbolisch an Lilis Artistinnen-Laufbahn angelehnt sind.

"Wenn es eines ist, das ich in den letzten Jahren gelernt habe, dann dass man zuerst an sich selbst glauben muss. Nur dann strahlt man diese Sicherheit auch aus und hat die Kraft, sich über alle Stolpersteine hinweg für seinen eigenen Weg einzusetzen", so die 23-Jährige weiter.

LASCANA ist seither auf der Suche nach Frauen, die ihr Leben selbständig gestalten und durch ihre Haltung und Einstellung zum Leben andere inspirieren.

"Mit Lili als prominenter Repräsentantin der Marke ist es uns gelungen, ein neues Kapitel in der Reihe der erfolgreichen und starken LASCANA Frauen aufzuschlagen. Sie hat uns mit ihrem unglaublichen Talent und ihrer faszinierenden Persönlichkeit beeindruckt. Eine moderne Frau, die Disziplin, unermüdliches Engagement, Intelligenz und Schönheit miteinander vereint", erklärt Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing bei LASCANA.

Die "She Boss"-Aktion wird von LASCANA mit einer reichweitenstarken internationalen Social-Media-Kampagne in Deutschland, Österreich und der Schweiz und auf den unternehmenseigenen Kanälen mit dem Hashtag #sheboss begleitet. Zudem finden Besucherinnen ab sofort im Onlineshop unter www.lascana.de/inspiration/she-boss eine ergänzende Landingpage, die neben den Shooting-Looks zum Nachshoppen ebenso inspirierenden Content rund um das Motto "She Boss" bietet.

Über LASCANA

LASCANA wurde 2002 als Dessous-Marke gegründet und 2006 zu einem eigenen Tochterunternehmen der Hamburger Otto Group. Das Multi-Brand-Konzept "LASCANA - It's a woman's world" präsentiert sich auf dem Markt mit 26 eigenen Stores, 10 eigenen internationalen Onlineshops, 1.200 Verkaufspunkten im Handel (Shop-in-Shop- und Wholesale-Flächen) sowie dem Plattform- & Marktplatzgeschäft. LASCANA zeichnet sich durch einen hohen Modegrad sowie erstklassige Passform und Qualität zu attraktiven Preisen aus. Namhafte Lizenzmarken wie u. a. Bench, s.Oliver, Bruno Banani, Buffalo, Jette, Kangaroos, Sunseeker und Venice Beach setzen neben der Eigenmarke LASCANA exklusive Akzente und komplettieren das Angebot.

