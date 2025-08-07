ARD Das Erste

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ARD-DeutschlandTREND: Überwiegend schlechtes Zeugnis für Merz

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++

Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen

ARD-DeutschlandTREND: Überwiegend schlechtes Zeugnis für Merz

Knapp 100 Tage ist Friedrich Merz nun Bundeskanzler. Aktuell verzeichnet er einen deutlichen Rückgang bei seinen persönlichen Sympathiewerten. Aktuell sind 32 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden, (-10 Punkte im Vgl. zum Vormonat). 65 Prozent sind mit der Arbeit des Bundeskanzlers unzufrieden. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.321 Wahlberechtigten für den ARDDeutschlandTrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Insgesamt sind aktuell gut vier von zehn Bundesbürgerinnen und -bürgern (42 Prozent, -1 zu Februar 2025) davon überzeugt, dass Friedrich Merz dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen ist - bei den Unions-Anhängern sind es acht von zehn. Für 34 Prozent der Deutschen ist die Kommunikation des Kanzlers überzeugend, für 61 nicht. Knapp jede und jeder Dritte sieht ihn als guten Krisenmanager (29 Prozent; -10 zu Februar 2025). Die Mehrheit (56 Prozent) findet jedoch, er könne nicht gut durch eine Krise führen.

Seine klare Haltung gegen irreguläre Zuwanderung findet trotz Rückgang bei einer knappen Mehrheit der Deutschen Zustimmung (52 Prozent; -12 zu Februar 2025). Eine Minderheit (35 Prozent) stimmt der Aussage zu: „Friedrich Merz setzt deutsche Interessen international und in der EU erfolgreich durch“. 52 stimmen der Aussage nicht zu. Weitere 34 Prozent überzeugt der Kurs des Kanzlers im Ukraine-Krieg, 57Prozent überzeugt der Kurs nicht.

Befragungsdaten

• Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

• Fallzahl: 1.321 Befragte

• Erhebungszeitraum: 04. August bis 06. August 2025

• Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

• Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

• Geben Sie bitte zu den folgenden Dingen an, ob diese auf Friedrich Merz zutreffen oder nicht. Friedrich Merz …

o ist dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen

o kann das Land gut durch eine Krise führen

o ist jemand, dem man vertrauen kann

o kommuniziert überzeugend

• Im Folgenden geht es um einige weitere Aussagen zu Friedrich Merz. Geben Sie bitte zu den folgenden Aussagen an, ob Sie diesen eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.

o Ich finde es gut, wie klar sich Friedrich Merz gegen irreguläre Zuwanderung ausspricht.

o Friedrich Merz setzt deutsche Interessen international und in der EU erfolgreich durch.

o Friedrich Merz überzeugt mich mit seinem Kurs im Ukraine-Krieg.

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell