ARD Das Erste

Leinen los und Drehstart für acht neue Folgen der beliebten ARD-Vorabendserie "WaPo Berlin"

München (ots)

Krimispannung an der Spree und Havel: In der fünften Staffel der "WaPo Berlin" taucht die "Silbermöwe" wieder in Berliner Gewässer und in unergründliche Verbrechen der Großstadt ein. Aktuell steht das Team um Kriminalhauptkommissarin Jasmin Sayed (Sesede Terziyan) für acht neue Folgen der erfolgreichen ARD-Vorabend-Serie vor der Kamera.

Erneut müssen die Kolleginnen und Kollegen der "WaPo Berlin" rätselhafte Todesfälle lösen: Eine junge Frau stirbt nach einem Saunagang auf einem Saunafloß, ein bizarrer Fledermaus-Fan wird in der Zitadelle Spandau des Mordes an einem Wachmann verdächtigt, und der Leiter eines alteingesessenen Familienbankhauses liegt erschossen am Ufer seines Seegrundstücks. Neid und Gier, Angst und Feindschaft - hinter den Mordmotiven steckt die Bandbreite menschlicher Abgründe, eingebettet in packende private Geschichten des WaPo-Teams.

Eine heikle neue Liebe macht der Chefin des Dezernats Jasmin Sayed (Sesede Terziyan) zu schaffen. Sie kann dem Charme eines Tatverdächtigen (Jonas Laux) nur schwer widerstehen. Für Max Weber (Oska Borcherding), der sich mit dem Ende der vierten Staffel zum Landeskriminalamt verabschiedete, steigt die neue Kollegin Sofia Berger ein. Die temperamentvolle Halbitalienerin, gespielt von Denise Ghard ("Die Notärztin"), lebt sich schnell in das Team um Wolf Malletzke (Christoph Grunert), Hanna Kowollik (Marie Schöneburg) und Fahri Celik (Hassan Akkouch) ein. Fahri ist auf Anhieb von ihr angetan. Es wird kriminalistisch wie emotional fesselnd bei der "WaPo Berlin" - umrahmt von den schönsten Schauplätzen am Wasser, die die Hauptstadt zu bieten hat.

Die "WaPo Berlin" ist eine Produktion der Saxonia Media (Produzent:innen Iris Blume, Sven Sund, Producerin Julia Desch) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.

Executive Producerin ist Kerstin Freels (rbb) und die Redakteurinnen sind Kerstin Freels und Aida Kind (rbb). Die Drehbücher zur fünften Staffel stammen von Luci van Org, Axel Hildebrand, Silke Schwella, Andreas Dirr, Andreas Hug, Anja Seela, Birgit Tanner, Sargon Youkhana, Natalie Zoghbi und Sonja Krajewski. Regie führen Markus F. Adrian und Oren Schmuckler.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell